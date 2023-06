Meeste schuilkelders in Oekraïne blijken niet geschikt om in te schuilen

Slechts 15 procent van de 4.655 schuilkelders in Kyiv is geschikt om in te schuilen. Ook in andere delen van Oekraïne schieten de schuilkelders flink tekort, blijkt uit een rapport van de overheid.

Begin juni kwamen drie Oekraïners om het leven doordat ze een schuilkelder niet in konden. Daarop liet president Volodymyr Zelensky alle schuilkelders in het land onderzoeken.

Uit het onderzoek blijkt dat drie kwart van de schuilkelders in Oekraïne "tot op zekere hoogte" geschikt is voor gebruik. Tegelijkertijd voldoen ze volgens vicepremier Denys Shmyha niet aan "welke norm dan ook". Zelensky noemde de uitkomsten van het onderzoek vrijdag al teleurstellend.

Shmyha zei dat de situatie op sommige plaatsen onaanvaardbaar is. Dat geldt niet alleen voor schuilkelders in Kyiv, maar ook in onder meer de regio's Zaporizhzhia, Sumy en Zhytomyr. In de hoofdstad zou minder dan de helft van de schuilkelders vrij toegankelijk zijn.

Volgens Zelensky hebben steden genoeg geld om de schuilkelders aan te pakken. Stadsbestuurders zouden "andere prioriteiten" hebben.