Achter de oorlog: Hoe Kyiv de Wagner-opstand in Rusland beleefde

Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen vertelt voor NU.nl het verhaal van de mensen achter de oorlog in Oekraïne. Kyiv keek ademloos toe tijdens de korte maar chaotische Wagner-opstand in Rusland. Nu moeten de inwoners weer terug naar hun dagelijkse realiteit.

"Kyiv stond dit weekend even stil", zegt Nederlander Leo de Lange in zijn koffiebar. "Zaterdag was iedereen met maar één ding bezig: wat er in Rusland gebeurde. De straat hier staat nu vol met auto's, maar zaterdag was er bijna niemand. Iedereen hoopte op een burgeroorlog in Rusland. Maar het werd een anticlimax."

In de Oekraïense hoofdstad, die de Russen in februari vorig jaar in drie dagen hoopten in te nemen, werd uiteraard met spanning toegekeken. Konden de opstandige Wagner-troepen in misschien nog wel een korter tijdsbestek de Rússische hoofdstad bereiken? De ironie van de geschiedenis leek het te worden, al liep dat dus anders.

Dat er iets raars gebeurde kwam niet voor iedereen als een verrassing. "Ik verwachtte altijd wel dat het intern een keer mis zou gaan bij de Russen, maar niet dat het zo publiekelijk zou gebeuren", zegt Olesya Turchin, een Oekraïense journaliste die de oorlog volgt voor Kyiv TV en even op een terras tegenover het tv-gebouw zit. "Het is typische Russische stupiditeit: zonder ideeën, zonder plan, zonder je verstand te gebruiken."

Haar collega Antonina, ook op het terras: "Dat er intern veel mis is, wisten we ook wel uit interviews met krijgsgevangenen. Het was wel grappig om te zien hoe de Russen hun eigen wegen opbraken om de opmars te stoppen. Overigens dacht ik meteen al dat het allemaal kort zou duren. Al dacht ik meer aan een week en niet aan één dag."

'Fucking Russisch circus'

Velen vonden de bizarre situatie te mooi om waar te zijn. Los van de vraag wat het eventuele afzetten van de Russische president of een Russische burgeroorlog zou hebben betekend voor de oorlog in Oekraïne. Al lag in de lijn der verwachting dat de Oekraïense troepen dan ver zouden kunnen doorstoten.

"Ik had net samen met mijn buren de wijn klaargezet en één slok genomen, en toen was het ineens voorbij", zegt De Lange. Als het tenminste echt voorbij is. "Ik lees op Telegram dat volgens sommigen de staatsgreep nog steeds bezig is, in een of andere vorm. Maar dat kan ook wensdenken zijn. Ik denk dat wij heel veel dingen níet weten."

Militairen aan het front laten via WhatsApp weten dat ze ook op veel meer hadden gehoopt. Dima (niet zijn echte naam) zegt: "Het was uiteindelijk alleen een fucking Russisch circus." Toch hoopt hij dat de Russen nog steeds niet klaar zijn met elkaar. "Ik hoor dat ze Wagner-baas Prigozhin toch willen vervolgen."

Bommen van dag tot dag

Intussen zijn nog veel vragen onbeantwoord, maar moeten Kyiv en de rest van Oekraïne verder met de dagelijkse realiteit. "We zijn weer terug bij gebombardeerd worden", zegt Antonina. Afgelopen weekend is zij nog naar de schuilkelder gevlucht. Of beter: naar het ondergrondse parkeerdek van haar appartementencomplex. Samen met haar man schuilt ze dan in hun auto, waar ze matrasjes in hebben gelegd. "We kregen de klap mee van een raket die een kilometer verderop insloeg." Een ander flatgebouw werd getroffen. Tot nu toe zijn er vijf doden geteld.

Antonina erkent dat uitputting steeds meer op de loer ligt. Voor haar en voor haar man. "We werken hard, ook om geld op te halen voor familie in het leger, zoals mijn oom en zijn zoon. We hebben aggregaten en een soort superpowerbanks voor hen gekocht, die 24 uur lang veel stroom kunnen leveren."

Ook De Lange, die samen met zijn Oekraïense vrouw onlangs een tweede koffiebar opende, concentreert zich weer op de dagelijkse praktijk. "Ja, dat tweede koffiehuis heb ik een beetje optimistisch geopend, in de hoop dat de oorlog wel een keer voorbijgaat. Overigens vermoed ik dat het Oekraïense offensief beter gaat dan verwacht. Maar dat ze het gewoon intelligent aanpakken." Niet zoals de Russen, bedoelt hij.

Zelfs zonder dat het einde van de oorlog in zicht is, valt er af en toe wat te vieren in Kyiv. Bij de medische faculteit verlaten feestelijk aangeklede studenten het terrein. Sommigen dragen blauw-gele bloemen. Ze komen van hun diploma-uitreiking.

Olga en Valentin, allebei 23, zijn een stel. Ze zijn beiden basisarts geworden. "Poetin is een hond", zegt Valentin. "Maar daar zijn we bijna aan gewend. En wat er nu allemaal wordt gezegd, over wat er wel en niet is gebeurd, we vertrouwen het Russische verhaal totaal niet. We hebben alleen vertrouwen in onze eigen president en onze eigen troepen. We zullen uiteindelijk winnen."

Poetins toespraak: 'Ik ben gaan slapen'

Intussen heeft Wagner-baas Prigozhin van zich laten horen en gezegd dat hij Poetin niet ten val wilde brengen, maar alleen wilde protesteren tegen het onderbrengen van Wagner-troepen bij het reguliere leger. Ook zou hij alleen een aantal mensen in de legertop ter verantwoording hebben willen roepen.

Kort daarna kwam Poetin met een nieuwe toespraak, die door velen in Kyiv werd genegeerd. "Toch allemaal onzin", hoor ik in mijn omgeving. Of: "Ik ben gaan slapen."

Veel Oekraïners hebben zich inmiddels neergelegd bij het feit dat de exacte omstandigheden rond het merkwaardige weekend van de Wagner-opstand niet gauw zullen worden opgehelderd.