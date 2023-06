Rusland zegt Wagner-opstandelingen niet te gaan vervolgen

De Russische veiligheidsdienst FSB heeft de strafzaak tegen de Wagner-opstandelingen geseponeerd. Dat melden meerdere Russische media dinsdagochtend. President Vladimir Poetin lijkt zich daarmee aan zijn belofte te houden dat Wagner-baas Yevgeny Prigozhin niet gestraft wordt voor de opstand van zaterdag.

Poetin en Prigozhin sloten zaterdagavond een overeenkomst. De Wagner-baas zou de opstand staken en in ruil daarvoor strafrechtelijke vervolging ontlopen. Ook zou hij zich in Belarus mogen vestigen. De overeenkomst werd georganiseerd door de Belarussische president Alexander Lukashenko.

Na de overeenkomst stopte Prigozhin de opstand, maar veel bleef onduidelijk. Zo was lange tijd niet duidelijk of de Wagner-baas inderdaad naar Belarus was vertrokken. Dinsdag lijkt daar verandering in te komen.

De FSB seponeert het strafrechtelijk onderzoek naar de Wagner Group, omdat de huurlingen op tijd hadden besloten het niet op een bloedbad aan te laten komen.

Daarmee komen Prigozhin en de andere Wagner-opstandelingen er een stuk beter van af dan anderen die zich in het verleden tegen het Russische regime uitspraken. Voor een gewapende opstand kun je in Rusland een celstraf van twintig jaar krijgen.

Aan Prigozhin gelinkt vliegtuig zou op weg zijn naar Belarus

Ook lijkt dinsdagochtend iets meer duidelijk te zijn over het verblijf van Prigozhin. Een vliegtuig dat aan de Wagner-baas gelinkt kan worden zou vanuit Rusland op weg zijn naar Belarus.

Het is nog niet bevestigd of Prigozhin aan boord is en waar het toestel vandaan komt. Wel was op Flightradar24 te zien dat het vliegtuig eerder op dinsdag boven de Zuid-Russische regio Rostov vloog.

'Opstand nodig om vernietiging Wagner te voorkomen'

Maandagavond verbrak Prigozhin de radiostilte door voor het eerst sinds de deal met het Kremlin op de gebeurtenissen van zaterdag te reageren. Hij zei in een verklaring dat de opstand nodig was om de vernietiging van Wagner te voorkomen. Volgens Prigozhin zou het huurlingenleger op 1 juli worden opgedoekt.

Later op de avond reageerde ook Poetin voor het eerst op de opstand. De president sprak zijn woede uit over de organisatoren van de opstand, zonder Prigozhin bij naam te noemen. Huurlingen die niet meededen aan de opstand of zich ertegen verzetten, prees hij.