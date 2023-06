Na Wagner-opstand staat één ding vast: Poetin blijft verzwakt achter

Er zijn nog steeds meer vragen dan antwoorden in de nasleep van de korte maar wilde huurlingenopstand van de Wagner Group in Rusland. Na 36 uur verbazingwekkende chaos doofde die als een nachtkaars uit. Eén ding staat vast: president Vladimir Poetin blijft verzwakt achter.

Poetin noemde de Wagner-opstand zaterdag "hoogverraad". Zijn Kremlin heeft er nooit een geheim van gemaakt maar één straf te kennen voor verraders: de dood. Desnoods toegebracht met een kogel op straat, een val uit een hooggelegen raam of een dosis vergif in een kop thee. Zelfs als die onvermijdelijke wraak jaren moet wachten.

De reactie van een zichtbaar woedende Poetin was dan ook weinig verrassend. Hij zei de "dodelijke bedreiging voor de staat" te zullen "neutraliseren" met "harde acties" en "onvermijdelijke straffen".

Een paar uur later kwamen de verrassingen, de ene na de andere. De huurlingen van Wagner waren op een paar 100 kilometer van Moskou. Aan de rand van de hoofdstad werden haastig verdedigingslinies opgeworpen. Zes militaire helikopters en een vliegtuig werden neergeschoten door de oprukkende huurlingen. Na 36 chaotische uren leek hun opmars dicht bij een bloedige ontknoping.

En opeens was het allemaal voorbij. Er was een deal tussen Wagner-baas Yevgeny Prigozhin en het Kremlin, bemiddeld door de Belarussische dictator Alexander Lukashenko. Wagner trok zich terug en het Kremlin liet weten dat alles vergeven was. Prigozhin ging in ballingschap in Belarus. Hij en zijn troepen kregen de belofte niet te worden vervolgd.

Meer vragen dan antwoorden

Elke zin in de vorige paragraaf roept vragen op, waar deskundigen zich nog weken, maanden of zelfs langer het hoofd over zullen breken.

Waarom was Lukashenko de sleutel tot het einde van de crisis? Hij heeft een moeizame relatie met Poetin, die hem liever volgzamer had gezien en hem regelmatig met merkbare afkeer behandelt. Intussen kan Lukashenko zich best voorstellen dat hijzelf aan het hoofd van een unie tussen Belarus en Rusland zou staan. Nu biedt hij een thuis aan Prigozhin, de man verantwoordelijk voor een van de ernstigste bedreigingen voor Poetins gezag sinds hij 23 jaar geleden aan de macht kwam.

Wat ging er precies om in het hoofd van die Prigozhin? Hoe dacht hij dat zijn 'mars voor gerechtigheid' zou eindigen, voordat de deal met het Kremlin op tafel kwam? Had hij verwacht dat meer eenheden van het Russische leger zich bij zijn huurlingen zouden aansluiten? Denkt hij in Minsk aan de wraak van Moskou te kunnen ontsnappen?

Prigozhin gaf maandag zijn eerste publieke commentaar sinds het einde van de opstand. Die omschreef hij als een protest tegen de ontmanteling van Wagner, geen staatsgreep. Hij zegt de opmars naar Moskou te hebben gestopt om grootschalig bloedvergieten te voorkomen.

Wat is hij nu van plan? Als voormalig vertrouweling van Poetin weet hij dat de president niet vergevingsgezind is. Het is de vraag hoe veilig het voor hem is in Minsk. De toekomst van zijn Wagner Group blijft ook onzeker. Poetin liet maandag weten dat de huurlingen mogen kiezen: zich aansluiten bij de Russische strijdkrachten of met hun baas naar Belarussische ballingschap vertrekken.

Poetin blijft verzwakt achter

Al die vragen raken linksom of rechtsom aan de allerbelangrijkste: wat zegt dit over Poetins grip op de macht? Het gemak waarmee Wagner optrok en de manier waarop de opstand eindigde, passen niet bij het regime van Poetin zoals we dat kennen. Hoe is het mogelijk dat de huurlingen zo ver kwamen en daarna ongestraft mochten vertrekken, na de spierballentaal van de president?

Er zijn stemmen die beweren dat Poetin vierdimensionaal schaak speelt en de hele Wagner-opstand in scène heeft gezet. De ondoorzichtigheid van het Kremlin en de onberekenbaarheid van Poetin laten vaak ruimte voor dat soort theorieën. Maar in dit geval is het moeilijk te verzinnnen welk voordeel de Russische president heeft bij zo'n enorm vertoon van besluiteloosheid en een gebrek aan het vermogen om zijn dreigementen tot uitvoering te brengen.

Zelfs als de Wagner-opstand niet direct leidt tot een andere poging om Poetin uit het zadel te wippen, blijft hij verzwakt achter. Trawanten die hebben gezien hoe makkelijk Prigozhin wegkwam met zijn rebellie kunnen bijvoorbeeld besluiten dat ze de president niet meer hoeven te gehoorzamen als voorheen.