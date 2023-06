Prigozhin legt opstand uit: 'Was nodig om vernietiging Wagner te voorkomen'

Yevgeny Prigozhin heeft voor het eerst van zich laten horen sinds de Wagner-opstand van afgelopen zaterdag. Volgens de Wagner-baas was de opmars richting Moskou bedoeld om te voorkomen dat zijn huurlingenleger zou worden opgeheven. Prigozhin benadrukt dat er geen plannen waren om de zittende regering in Moskou omver te werpen.

Daarmee is er eindelijk iets meer duidelijkheid over Prigozhins kant van het verhaal. Zaterdagavond verdween hij plotseling van de radar, kort nadat hij een deal met het Kremlin had gesloten om de opstand te stoppen.

De opstand was bedoeld om opheffing van het huurlingenleger te voorkomen, legt Prigozhin nu uit. De groep zou volgens hem op 1 juli worden opgeheven. Prigozhin herhaalde zijn bewering van zaterdag dat de Wagner-troepen, die op het hoogtepunt van de opstand slechts 200 kilometer van Moskou verwijderd waren, terugkeerden om bloedvergieten te voorkomen. De Wagner-baas zegt dat hij niet wilde dat Russische soldaten gewond zouden raken.

Ook benadrukt Prigozhin dat hij er niet op uit was om de zittende regering in Moskou omver te werpen. "We wilden degenen die fouten maakten tijdens de speciale militaire operatie (in Oekraïne, red.) aansprakelijk stellen."

Wel deelt de Wagner-baas in zijn verklaring van maandag nog een steek onder water uit aan het Kremlin. "We lieten een masterclass zien van hoe 24 februari 2022 (de eerste dag van de Russische invasie van Oekraïne, red.) had moeten verlopen."

Ook legt de Wagner-opstand volgens Prigozhin bloot dat er serieuze problemen zijn met de Russische nationale veiligheid. De huurlingen konden zonder veel weerstand eenvoudig oprukken tot dicht bij Moskou.

Nog onduidelijk waar Prigozhin nu is

De oorlog in Oekraïne nam vrijdagavond een bizarre wending toen Prigozhin beweerde dat kampen van zijn huurlingenleger door het Russische leger waren aangevallen. Wagner vocht aan de kant van de Russen mee tegen Oekraïne.

Zaterdag trokken Wagner-troepen terug de grens over naar Rusland, waar ze binnen een mum van tijd de Zuid-Russische stad Rostov aan de Don innamen. Wagner had al snel controle over alle militaire gebouwen in de strategische stad, inclusief het militaire vliegveld.

Vervolgens begon de opmars richting Moskou. Tegen het einde van de middag was het de Wagner-huurlingen gelukt om Moskou op 200 kilometer te naderen. De burgemeester van de hoofdstad riep de noodtoestand uit en aan de rand van de stad werden verdedigingslinies opgeworpen.

De Wagner-opstand kwam ten einde toen zaterdagavond bekend werd dat het Kremlin en de Wagner Group op bemiddelend initiatief van Belarus (een belangrijke bondgenoot van Rusland) een overeenkomst hadden gesloten. Prigozhin, die tot dan toe alleen maar oorlogstaal had uitgeslagen, gaf aan dat hij een bloedbad wilde voorkomen en daarom zijn troepen terugtrok.

In de deal zou staan dat Prigozhin naar Belarus vertrekt om zich daar te vestigen, maar er is nog geen enkel bewijs dat hij daar is aangekomen. De Wagner-baas schept in zijn verklaring maandag geen duidelijkheid over zijn huidige verblijf.

Nog een hoop onduidelijk

Met de overeenkomst tussen Wagner en de Russische regering leek de chaos in Rusland even gesust. Maar een hoop is nog onduidelijk. Het Kremlin heeft sinds zaterdagavond niets over de opstand gemeld.

Zo is nog niet duidelijk hoe de Russen de oorlog in Oekraïne gaan voortzetten. Prigozhin zou geëist hebben dat de Russische legerleiding, onder wie defensieminister Sergei Shoigu, zou opstappen. De Wagner-baas ligt al maanden overhoop met de Russische bewindspersoon.

Ook is niet duidelijk of en hoe de huurlingen van Prigozhin in het vervolg worden ingezet. Kyiv meldde eerder op de maandag dat de Wagner-troepen nog steeds in de Oekraïense conflictgebieden aanwezig zijn. Volgens deskundigen van het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) is het goed mogelijk dat de Wagner Group gewoon blijft voortbestaan. Ook is het mogelijk dat het huurlingenleger wel ontmanteld wordt, om opgenomen te worden in het reguliere Russische leger.