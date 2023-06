Aanval Wagner klap voor Poetin: 'Z'n gezag en militaire macht zijn verzwakt'

Een aanval van Wagner-huurlingen op de Russische hoofdstad Moskou werd zaterdag op het laatste moment voorkomen. Maar dat wil volgens experts niet zeggen dat hun actie geen impact heeft. "Het gezag van Poetin en zijn militaire mogelijkheden lopen echt een flinke deuk op."

Met open mond keek de wereld dit weekend toe hoe Wagner-baas Yevgeny Prigozhin en zijn huurlingen naar Moskou marcheerden. Verzet van de politie en het leger was er nauwelijks, Russen sloten zich juist aan bij de stoet die recht op president Poetin afging.

Maar op zo'n 200 kilometer van de Russische hoofdstad stopte de mars. Reden was een overeenkomst die Wagner sloot met Rusland "om bloedvergieten te voorkomen", zo klonk de uitleg van Prigozhin. Daarmee werd een hevige strijd en mogelijk zelfs een burgeroorlog voorkomen. Toch zijn de gevolgen volgens kenners groot.

"De positie van het Russische ministerie van Defensie is verzwakt, maar zeker ook de positie van president Vladimir Poetin", zegt defensie-expert Peter Wijninga tegen NU.nl. "Door de rebellie van zaterdag, maar met name door wat Prigozhin ervoor in een videoverklaring allemaal zei over de oorlog in Oekraïne."

Wijninga doelt daarmee op de video waarin Prigozhin uithaalt naar de militaire leiding van Rusland. Die misleidt het volk en gebruikt leugens om de oorlog goed te praten, zo zei hij. Wijninga: "Voor ons is dat sinds de start natuurlijk al de waarheid, maar die is de Russen heel lang onthouden omdat Poetin alle informatiekanalen onder controle heeft."

Het kan er volgens Wijninga voor zorgen dat het Russische volk zich kritischer opstelt tegenover Poetin en zijn oorlog. "En het verbetert natuurlijk ook niet de motivatie van Russische soldaten aan het front", voegt hij eraan toe. "De positie van het Russische leger is hierdoor denk ik enorm verzwakt."

1:20 Afspelen knop Wagner-baas Prigozhin maakt terugtrekking troepen bekend

Volg dit onderwerp Krijg meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Veel onduidelijk over compromis tussen Rusland en Prigozhin

Ondertussen roept het handelen van Wagner-leider Prigozhin veel vragen op. Zaterdagochtend zei hij nog alles en iedereen die zijn groep in de weg stond te zullen vernietigen. Dat bleek geen loze belofte, want er zijn meerdere berichten van militaire vliegtuigen die door Wagner werden neergeschoten. Maar uren later sloot Prigozhin plotseling toch nog een deal met Rusland.

De exacte reden weten we niet, al zijn er volgens hoogleraar en Rusland-kenner Hans van Koningsbrugge wel enkele theorieën. "Het kan een compromis zijn waarmee Prigozhin deels zijn zin kreeg", legt hij uit. "Het gaat dan om het wegsturen van de top van het Russische leger die er volgens Prigozhin er een bende van maakt. Defensieminister Shoigu bijvoorbeeld. De komende weken moet blijken of Prigozhin ook echt zijn zin krijgt."

Rusland zegt dat Prigozhin niet wordt vervolgd maar naar Belarus moet verhuizen. Volgens Van Koningsbrugge schieten de Russen zichzelf daarmee in de voet. "Zijn Wagner-huurlingen zijn juist het succesvolste onderdeel van het leger. Omdat Prigozhin altijd dicht bij zijn troepen stond en ze enorm wist te motiveren. Het is maar de vraag of die club na dit alles bij elkaar blijft."

Internationaal staat Prigozhin bekend als een meedogenloze moordenaar, maar in Rusland groeit zijn populariteit. Dat werd zaterdagvond nog maar eens duidelijk. Onder luid gejuich van omstanders vertrok hij uit Rostov aan de Don. Sindsdien is er niks meer van hem vernomen.

"Belarus lijk me geen prettig ballingsoord", zegt Van Koningsbrugge. "De Belarussische president Alexander Lukashenko is een erg goede vriend van Poetin. Om hem een dienst te bewijzen, zal hij Prigozhin dus wel erg scherp in de gaten houden."

0:47 Afspelen knop Wagner-baas Prigozhin vertrekt onder luid gejuich vertrekt onder luid gejuich uit Rostov

Oekraïne kan profiteren van Russische verdeeldheid

Terwijl de chaos in Rusland alsmaar groter wordt, ziet Oekraïne kansen om flink toe te slaan. Zo zei het Oekraïense ministerie van Defensie zaterdagavond op tal van locaties aan het oostfront aan te vallen. "Er is vooruitgang in alle richtingen", aldus het ministerie. Wijninga tempert de verwachtingen. Hij ziet dit weekend nog geen echte doorbraken.

Oekraïne zou volgens hem pas echt geprofiteerd hebben als Wagner daadwerkelijk Moskou had aangevallen. Dat had het Russische leger enorm afgeleid. "Al zijn er nu alsnog kansen voor Oekraïne vanwege de verzwakking van Poetin en zijn leger", zegt de defensie-expert. "We hebben eenheden gezien die zich overgaven aan Wagner en commandanten die orders uit Moskou gewoon negeerden. De verdeeldheid is er, de komende dagen gaan we zien hoe bepalend die wordt."