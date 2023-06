Opstandige huurlingen omsingelen militair hoofdkwartier in Russische stad Rostov

Troepen van het Russische huurlingenleger Wagner Groep hebben het militaire hoofdkwartier in de stad Rostov aan de Don omsingeld. Wagnerbaas Yevgeny Prigozhin zweert te zullen afrekenen met de Russische legerleiding, na een vermeende aanval op zijn troepen op vrijdag.

Wat is er aan de hand? Wagnerbaas Prigozhin zweert wraak op Russische legerleiding na een vermeende Russische aanval op zijn troepen.

Hij heeft Russen opgeroepen mee te doen aan zijn "mars voor gerechtigheid".

De Russische legerleiding roept Wagnertroepen op Prigozhin op te pakken en hem niet te gehoorzamen.

In Moskou en Rostov aan de Don zijn veiligheidsmaatregelen genomen.

De Wagnerleider zegt 25.000 manschappen achter zich te hebben en te worden gesteund door delen van het leger.

De oproep van Prigozhin wordt door Kremlin gezien als gewapende opstand.

Op beelden uit Rostov is te zien hoe gewapende Wagner-troepen zich rond het hoofdkwartier bevinden en twee tanks hun lopen op het gebouw richten. Er zijn nog geen bevestigde berichten over gevechten tussen Wagnertroepen en de Russische veiligheidsdiensten.

Huurlingenleider Prigozhin plaatste zaterdagochtend vroeg een verklaring op sociale media waarin hij stelt dat hij 25.000 manschappen heeft die "bereid zijn om te sterven" en onderweg zijn naar Moskou om de Russische legerleiding omver te werpen. "We zullen iedereen die ons in de weg staat vernietigen."

Rostov is een belangrijk militair knooppunt voor de oorlog in Oekraïne. Het zuidelijke militaire commando van de Russische strijdkrachten is er gevestigd.

De gouverneur van Rostov heeft de inwoners van de Zuid-Russische regio opgeroepen kalm te blijven en zich niet op straat te begeven. "Wetshandhavers doen al het nodige om de veiligheid van de burgers in dit gebied te waarborgen. Ik vraag iedereen om kalm te blijven en hun huizen niet te verlaten, tenzij noodzakelijk", aldus een boodschap die gepost werd op het sociale medium Telegram.

De autoriteiten in de noordelijker gelegen regio Lipetsk zeggen dat de M4-snelweg die tussen Rostov en Moskou loopt is afgesloten. Op die weg zou een militaire colonne van Wagner zijn gesignaleerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd.

'Gewapende opstand' door huurlingen

Vrijdag escaleerde de situatie tussen het Russische leger en Wagner, nadat het Russische leger volgens Prigozhin Wagnerkampen in Oekraïne aanviel. Daar heeft hij nog geen bewijzen voor gepresenteerd. Wagner vecht aan Russische zijde in de oorlog in Oekraïne.

Daarop kondigde Prigozhin aan wraak te nemen op de Russische legerleiding. Het kwaad moet worden gestopt, zei hij in een boodschap. Volgens de Wagnerleider zag defensieminister Sergei Shoigu persoonlijk toe op de operatie tegen Wagner, waarbij volgens Prigozhin veel doden zijn gevallen.

Prigozhin kondigde een "mars voor gerechtigheid" aan en riep Russen op daaraan mee te doen. Ook zei hij 25.000 manschappen achter zich te hebben. Van een "coup" is volgens de Wagnerbaas geen sprake.

Het Kremlin reageerde ontkennend op de beschuldigingen over de aanvallen op Wagnerkampen. Het Russische ministerie van Defensie zei dat de woorden van Prigozhin "niet overeenkomen met de werkelijkheid" en provocatief zijn. Volgens het Kremlin is president Poetin op de hoogte van de situatie en zijn er "noodzakelijke maatregelen genomen".