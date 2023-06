Wagner zou Rusland binnengetrokken zijn, Prigozhin waarschuwt voor escalatie

Troepen van huurlingenleger Wagner zijn de Russische grens met Oekraïne overgegaan en zijn nu in de Russische stad Rostov aan de Don. Dat heeft Wagnerbaas Yevgeny Prigozhin gemeld in de nacht van vrijdag op zaterdag. Zijn uitspraak is niet door Rusland bevestigd en er zijn geen gevechten gemeld. Prigozhin waarschuwt dat zijn troepen "iedereen die in de weg loopt verwoesten".

Wat is er aan de hand? Wagnerbaas Prigozhin zweert wraak op Russische legerleiding na een vermeende Russische aanval op zijn troepen.

Hij heeft Russen opgeroepen mee te doen aan zijn "mars voor gerechtigheid".

De Russische legerleiding roept Wagnertroepen op Prigozhin op te pakken en hem niet te gehoorzamen.

In Moskou en Rostov aan de Don zijn veiligheidsmaatregelen genomen.

De Wagnerleider zegt 25.000 manschappen achter zich te hebben en te worden gesteund door delen van het leger.

De oproep van Prigozhin wordt door Kremlin gezien als gewapende opstand.

Vrijdag escaleerde de situatie tussen het Russische leger en Wagner, nadat het Russische leger volgens Prigozhin Wagnerkampen in Oekraïne had aangevallen. Wagner vecht aan Russische zijde in de oorlog in Oekraïne.

Daarop kondigde Prigozhin aan wraak te nemen op de Russische legerleiding. Het kwaad moet worden gestopt, zei zei in een boodschap. Volgens de Wagnerleider zag defensieminister Sergei Shoigu persoonlijk toe op de operatie tegen Wagner, waarbij volgens Prigozhin veel doden zijn gevallen.

Prigozhin kondigde een "mars voor gerechtigheid" aan en riep Russen op daaraan mee te doen. Ook zei hij 25.000 manschappen achter zich te hebben. Van een "coup" is volgens de Wagnerbaas geen sprake.

Het Kremlin reageerde ontkennend op de beschuldigingen over de aanvallen op Wagnerkampen. Het Russische ministerie van Defensie zei dat de woorden van Prigozhin "niet overeenkomen met de werkelijkheid" en provocatief zijn. Volgens het Kremlin is president Poetin op de hoogte van de situatie en zijn er "noodzakelijke maatregelen genomen".

De Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB) liet weten een strafrechtelijk onderzoek naar Prigozhin te starten, wegens "oproepen tot een gewapende opstand". De dienst riep Wagnerstrijders op geen bevelen van Prigozhin op te volgen en hem "aan te houden".

Heel veel onduidelijkheden

In de loop van vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag kwam steeds meer informatie naar buiten over de onrust in Rusland. In Moskou en Rostov aan de Don zijn militaire voertuigen de straten opgestuurd. In de Russische hoofdstad zijn extra veiligheidsmaatregelen afgekondigd en zijn belangrijke plekken beveiligd.

Maar verder is nog veel onduidelijk. Er zou op verschillende plekken in Rusland geschoten zijn volgens berichten op sociale media, maar die berichten zijn niet onafhankelijk bevestigd. Ook is niet duidelijk of troepen van Wagner daadwerkelijk in beweging zijn. De Russische generaal Sergei Surovikin riep Wagnerstrijders wel op naar huis te gaan.

Het is onduidelijk hoe het nu verdergaat in Rusland. Daarover zal snel meer duidelijkheid komen. Het Oekraïense ministerie van Defensie liet op Twitter weten de situatie in Rusland in de gaten te houden. Ook het Witte Huis houdt de situatie in de gaten, en is erover in gesprek met bondgenoten.

