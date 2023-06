Wagnerbaas zweert wraak omdat Russisch leger zijn kampen zou hebben aangevallen

Yevgeny Prigozhin, de baas van huurlingenleger Wagner, beweert dat Rusland zijn strijders in Oekraïne heeft aangevallen. Wagnerkampen in het bezette deel van Oekraïne zouden zijn beschoten door artillerie en helikopters, waardoor volgens hem een enorm aantal doden viel. Prigozhin dreigt met wraak.

Het kwaad moet worden gestopt, zegt de Wagnerleider vrijdag in een boodschap. Hij houdt troepen van het Russische leger verantwoordelijk en wil wraak nemen op de militaire leiding. Volgens hem zag defensieminister Sergei Shoigu persoonlijk toe op de operatie tegen Wagner.

Prigozhin ontkent dat er sprake is van een "coup" door zijn huurlingenleger. Hij roept de rest van Rusland op zich bij zijn "mars voor rechtvaardigheid" te voegen. Hij stelt ook dat Wagner beschikt over 25.000 manschappen om de verantwoordelijken te straffen. Hoe hij dat precies wil doen, is nog onduidelijk.

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de woorden van Prigozhin "niet overeenkomen met de werkelijkheid" en provocatief zijn. Volgens het Kremlin is president Poetin op de hoogte van de situatie en zijn er "noodzakelijke maatregelen genomen". De Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB) laat weten een strafrechtelijk onderzoek naar Prigozhin te starten, wegens "oproepen tot een gewapende opstand".

De vermeende aanval en de reactie van Prigozhin zijn een enorme escalatie van het conflict tussen zijn huurlingenleger en Defensie in Moskou.

'Militaire top misleidt volk'

In een eerder verspreide boodschap claimt de Wagnerbaas dat de Russische politieke en militaire top het Russische volk "ten diepste misleidt". Zij stellen dat Oekraïne het moeilijk heeft met zijn tegenoffensief, maar volgens Prigozhin is het precies andersom. De Oekraïense krijgsmacht zou de Russen terugdringen bij Zaporizhzhia en Kherson. "We baden in het bloed", zegt hij in een filmpje op Telegram.

Al maanden is de relatie tussen de twee partijen zeer gespannen. Eerder zei de Wagnerleider dat Rusland er bewust voor zorgde dat zijn strijders zonder munitie kwamen te zitten.

Defensie-expert Peter Wijninga zei eerder tegen NU.nl dat het Russische ministerie van Defensie Wagner soms in de weg zit omdat het niet wil dat Prigozhin te veel macht krijgt. Volgens Wijninga is Prigozhin namelijk vooral uit op meer invloed in het Kremlin.