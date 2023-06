Meer schade aan brug naar Krim dan gedacht, Russen bouwen vervanger

De schade aan de Chongar-brug die van de Oekraïense regio Kherson naar schiereiland de Krim loopt, is volgens de Russen zwaarder dan tot nu toe werd aangenomen. Donderdag bleek dat de brug beschadigd is, vermoedelijk door een Oekraïense raketaanval.

Volgens door Rusland geïnstalleerde autoriteiten is de brug waarschijnlijk de komende twee weken nog onbruikbaar. Een Oekraïense omroep meldt dat op Amerikaanse satellietbeelden te zien zou zijn dat de Russen inmiddels een tijdelijke pontonbrug hebben aangelegd om het verkeer te laten doorgaan. Een pontonbrug drijft op het water en kan snel worden aangelegd.

De brug aan het noorden van de Krim werd donderdag aangevallen, volgens Rusland door Oekraïne. Er zouden vier raketten zijn afgevuurd. Het repareren gaat twee tot drie weken duren, maar "misschien ook wel langer".

Er is een beperkt aantal bruggen tussen het Oekraïense vasteland en het schiereiland de Krim. Deze brug verbindt twee gebieden die in handen zijn van de Russische bezetter. De bekendste brug van de Krim is de Krimbrug over de Straat van Kertsj. Die gaat naar het Russische schiereiland Taman en is 19 kilometer lang. Die brug werd vorig jaar flink beschadigd door een explosie met een vrachtwagen.

Vernieling van de brug kan strategie zijn van Oekraïne

De Russen namen de Krim in 2014 in. Sinds het begin de oorlog in Oekraïne vorig jaar is de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vastbesloten het eiland weer te heroveren.

De kapotte brug zou een voordeel voor de Oekraïners kunnen zijn. Kyiv zou de vernielde bruggen als drukmiddel kunnen gebruiken bij toekomstige onderhandelingen. Want het land is nu in staat tot meer van dit soort acties.

Daarnaast kan het Russische leger zich moeilijker naar het vasteland en dus naar de frontlinie verplaatsen. Ook wordt de bevoorrading van hun troepen bemoeilijkt. Het is niet duidelijk welk effect de door de Russen aangelegde pontonbrug daarop heeft.

De aanval op de brug vond plaats tijdens het Oekraïense tegenoffensief. Er zouden zware gevechten plaatsvinden in Lyman, Bakhmut, Avdiivka en Mariynka. Op die plekken worden ook Russische aanvallen gemeld.

