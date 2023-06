Nacht vol explosies en luchtaanvallen in heel Oekraïne

In heel Oekraïne waren vannacht explosies te horen. Meerdere kruisraketten zijn neergehaald. Ook vrijdagochtend wordt gewaarschuwd voor nieuwe Russische luchtaanvallen in meerdere steden.

Het Oekraïense leger waarschuwt in het hele land voor nieuwe vijandige luchtaanvallen. Er zouden aanwijzingen zijn voor aanvallen met raketten in drones. Die waarschuwingen geldt niet alleen rondom de frontlinie, maar ook ver daar vandaan. Bijvoorbeeld in Lviv, een stad in het westen van het land.