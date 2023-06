Belangrijke brug die Oekraïense vasteland met de Krim verbindt beschadigd

Een belangrijke brug tussen de Krim en het Oekraïense vasteland is beschadigd en kan daardoor tijdelijk niet worden gebruikt. Dat is vermoedelijk het gevolg van een Oekraïense raketaanval.

Het gaat mogelijk om een aanval met een Storm Shadow-raket, zegt Volodymyr Saldo, de door de Russen aangestelde gouverneur van de regio Kherson. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Het gaat om de zogenoemde Chongar-brug, die bekendstaat als de 'poort naar de Krim'. De brug is een van de weinige bruggen die de Krim met de rest van Oekraïne verbinden. Het verkeer moet worden omgeleid. Specialisten onderzoeken of en wanneer de mensen weer veilig over de brug kunnen.

De Russen annexeerden de Krim in 2014. Sindsdien controleren zij het gebied, maar sinds het begin van de oorlog is de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vastbesloten om het schiereiland terug te veroveren.

Dat de brugverbinding tussen de Krim en de rest van Oekraïne is verbroken, zou voordelig kunnen zijn voor Oekraïne. Kyiv zou de vernielde bruggen als hefboom kunnen gebruiken bij toekomstige onderhandelingen.

De aanval op de brug vond plaats tijdens het Oekraïense tegenoffensief. Er zouden zware gevechten plaatsvinden in Lyman, Bakhmut, Avdiivka en Mariynka. Op die plekken worden ook Russische aanvallen gemeld.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen