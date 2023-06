Infographic Hoe zitten de Russische verdedigingslinies in elkaar?

Het Oekraïense tegenoffensief is al enkele weken bezig, maar tot een grote slag is het nog niet gekomen. Rusland heeft ondertussen niet stilgezeten in het bezette gebied. Op satellietbeelden is goed te zien waar Rusland strijd verwacht: het landschap is er bezaaid met loopgraven en grachten. Hoe zien die verdedigingslinies eruit?

Analyse van satellietbeelden laat zien dat Rusland vooral in het zuidelijke bezette deel veel vestingwerken heeft gegraven en gebouwd.

Ten noorden van het stadje Tokmak zien satellietanalisten veel Russisch graaf- en bouwwerk. De Oekraïense troepen zullen vanuit deze verdedigingslinies veel weerstand krijgen.

Deze verdedigingslinies zijn vooral bedoeld om het de Oekraïense tanks en pantserwagens moeilijk te maken. Als deze legervoertuigen vast komen te zitten, dan zijn ze een makkelijk doelwit voor de Russische artillerie. De antitankgrachten en rijen 'drakentanden' zijn goed te zien op satellietbeelden. Ongetwijfeld zijn er ook mijnenvelden, maar die zijn uiteraard moeilijk te zien.