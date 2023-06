Zelensky: Het tegenoffensief verloopt 'langzamer dan gewenst'

Delen via E-mail

President Volodymyr Zelensky geeft toe dat het Oekraïense tegenoffensief "langzamer dan gewenst" verloopt. Bij het offensief waar Oekraïne begin juni aan is begonnen, zijn zowel aan Oekraïense als Russische zijde al veel slachtoffers gevallen.

"Sommige mensen denken dat het offensief een Hollywoodfilm is en verwachten nu resultaten, maar dat is het niet", zei de Oekraïense president woensdag in een interview met BBC News.