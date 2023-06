Oekraïense tegenaanval kruipt vooruit, beide partijen lijden zware verliezen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Oekraïne blijft lichte vooruitgang boeken in het tegenoffensief dat eerder deze maand begon. Dat gaat ten koste van veel slachtoffers, aan zowel Oekraïense als Russische kant.

Een Russische functionaris erkent via Telegram dat Oekraïne Piatykhatky heeft heroverd. Die kleine stad ligt in de zuidoostelijke regio Zaporizhzhia. Dat gebied is een van de voornaamste speerpunten van het Oekraïense strijdplan.