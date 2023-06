Overzicht Oekraïne mag aanschuiven bij NAVO, maar toetreding nog niet op het menu

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Kyiv is vrijdagochtend opgeschrikt door zeker twee explosies tijdens een bezoek van Afrikaanse leiders. Tegelijkertijd wil de NAVO Oekraïne een plek aan tafel geven, maar lijkt toetreding tot de militaire alliantie niet dichtbij. En de NAVO-baas Stoltenberg is door de Amerikaanse president Biden gevraagd langer aan te blijven.

De aanvallen op Kyiv vrijdag vonden plaats tijdens een bezoek van Afrikaanse leiders die hopen te bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland.

De Oekraïense luchtmacht meldde op Telegram dat ze zes ballistische raketten, zes kruisraketten en twee drones heeft neergehaald. Volgens het stadsbestuur zijn er geen doden of ernstige schade gemeld. De politie meldde wel dat er slachtoffers zijn, maar noemde geen aantallen.

Een televisieploeg van Reuters zag de Afrikaanse leiders in een autokonvooi in Kyiv aankomen en een hotel binnengaan, mogelijk om de schuilkelder te gebruiken. Nadat de situatie veilig was verklaard, vervolgden ze hun plannen.

De Afrikaanse delegatie heeft een ontmoeting gehad met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Zaterdag ontmoeten de Afrikaanse leiders de Russische president Vladimir Poetin.

BBC News meldde dat Zelensky de Afrikanen ervan wilde weerhouden om om morgen bij Poetin langs te gaan. Zelensky vindt diplomatieke toenadering nu niet gewenst, en hij wil dat Rusland juist diplomatiek wordt bevroren. Hij herhaalde nogmaals dat hij geen onderhandelingen met Rusland wil starten zolang de Russen Oekraïens grondgebied in handen hebben.

De Afrikaanse leiders van zeven landen willen de Oekraïners en de Russen aanmoedigen om vredesonderhandelingen te beginnen. Veel Afrikaanse landen hebben producten uit de oorlogvoerende landen nodig. Zelensky begrijpt die nood, maar gaf aan dat het niet de schuld van Oekraïne is dat landen in Afrika kampen met voedseltekorten. De schuld ligt volgens hem bij Rusland, vanwege het blokkeren van de Zwarte Zee en de Zee van Azov.

Poetin: 'Westerse sancties hebben Rusland niet geïsoleerd'

Ook Poetin liet vrijdag van zich horen. In Sint-Petersburg hield hij een persconferentie, waar het onder meer ging om de Russische staatsfinanciën en de invasie van Oekraïne.

Volgens Poetin komt Oekraïne snel zonder eigen materiaal te zitten en wordt het dan volledig afhankelijk van door andere landen geleverde wapens. Ook zei hij dat Oekraïne al met succes gedemilitariseerd is en dat westerse sancties tegen zijn land er niet voor hebben gezorgd dat Rusland geïsoleerd is.

Poetin sprak verder de vrees uit dat de levering van F-16's door NAVO-landen aan Oekraïne de betrokkenheid van dat bondgenootschap bij de oorlog gevaarlijk dichtbij zou brengen. En hij herhaalde het standpunt van het Kremlin dat Rusland alleen kernwapens uit zelfverdediging gebruikt wanneer het met massavernietigingswapens wordt aangevallen of in zijn bestaan bedreigd wordt.

Bovendien bevestigde Poetin ook dat Rusland tactische kernwapens in Belarus heeft geplaatst, waarover de laatste weken al veel naar buiten kwam. Woensdag bevestigde de Belarussische president Alexander Lukashenko dat zijn land de eerste Russische kernwapens heeft gestald.

NAVO roept Oekraïne-raad in het leven, toetreding niet dichterbij

De NAVO-landen hebben vrijdag afgesproken het overleg met Oekraïne te verdiepen. Ze willen een nieuwe NAVO-Oekraïne-raad in het leven roepen, waarin het land op voet van gelijkheid kan spreken met de 31 lidstaten van de westerse militaire alliantie.

De NAVO zoekt naar manieren om Oekraïne dichter naar zich toe te trekken zonder het land lid van het bondgenootschap te maken. Dat laatste kan sowieso niet zolang het land met Rusland in oorlog is. De VS, waarmee de NAVO staat of valt, voelt ook nog niets voor het prikken van een toetredingsdatum. Ook andere concrete stappen voor een Oekraïens lidmaatschap worden door het land nog niet geopperd.

Het is de bedoeling dat de nieuwe raad, waarover wel overeenstemming is, bij de komende NAVO-top in Litouwen voor het eerst bijeenkomt. Dat zei NAVO-chef Jens Stoltenberg. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die in juli op de top in Vilnius wordt verwacht, kandan meteen aanschuiven.

In de nieuwe raad kunnen alle 31 NAVO-landen en Oekraïne "overleggen en besluiten over kwesties die hen samen bezighouden", legde de Noorse NAVO-chef uit. Anders dan voorheen zou Oekraïne de NAVO-leden ook bijeen kunnen roepen, bijvoorbeeld om hulp te vragen.

Stoltenberg door Biden gevraagd langer te blijven

Over Stoltenberg was vrijdag meer te doen. Volgens Noorse media heeft de Amerikaanse president Joe Biden hem gevraagd om een jaar langer de baas van de NAVO te blijven. Dat zou te maken hebben met de Russische oorlog tegen Oekraïne en de nog niet afgeronde toetreding van Zweden tot het bondgenootschap, meldde onder meer NRK.

Biden, die een beslissende stem heeft in de kwestie, zou deze week tijdens een ontmoeting in het Witte Huis Stoltenberg opnieuw hebben verzocht op zijn post te blijven. Een eerder verzoek in februari zou door Stoltenberg zijn geweigerd. Nu was "het machtigste land in het bondgenootschap nog duidelijker: deze keer accepteert de Amerikaanse president geen nee", aldus de krant Dagens Naeringsliv.

De 64-jarige Stoltenberg werd op 1 oktober 2014 benoemd als secretaris-generaal voor een termijn van vier jaar. Hij heeft er inmiddels twee termijnen opzitten en zijn functie is verlengd tot 30 september dit jaar. De 31 lidstaten van het bondgenootschap zijn op zoek naar een opvolger, maar hebben nog geen overeenstemming bereikt.