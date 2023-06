Overzicht Oekraïne boekt 'grootste vooruitgang sinds maanden' tijdens offensief

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: het tegenoffensief is nog maar net begonnen, maar Oekraïne boekt momenteel de grootste terreinwinsten in maanden. Verder traint de NAVO Oekraïense gevechtspiloten om F-16's te besturen en komt er mogelijk een einde aan Zwitserse militaire neutraliteit.

Het Oekraïense leger meldt donderdag een gebied van 100 vierkante kilometer op de Russen te hebben heroverd. Ook zijn de Oekraïense troepen op belangrijke plekken in de frontlinie doorgedrongen, voegde de regering in Kyiv toe.

Hoewel het heroverde gebied maar een fractie is van het gebied dat Rusland in Oost-Oekraïne bezet heeft, gaat het volgens persbureau Reuters om de grootste vooruitgang van de Oekraïners in maanden tijd. Daarmee lijken de Oekraïners in de beginfase van het langverwachte tegenoffensief voorzichtige successen te boeken.

Oekraïne meldt onder meer progressie bij Bakhmut (in de Donetskregio), en bij de havensteden Berdyansk en Mariupol, in de regio's Zaporizhzhia en Donetsk. Reuters kon de situatie aan het front niet verifiëren. Rusland claimt dat het Oekraïense offensief volledig in de soep loopt, maar ook daar zijn geen aanwijzingen voor.

Hanna Maliar, de Oekraïense minister van Defensie, erkent dat het leger op bepaalde plekken op stevige weerstand van de Russen stuit. Westerse militaire experts waarschuwen volgens BBC News al langer voor het idee dat de Russische verdedigingslinie zomaar "wegsmelt". De gevechten in het oosten zijn hevig en zullen het Oekraïense leger flinke verliezen kosten.

Het Oekraïense offensief vindt plaats tijdens een toename in het aantal Russische aanvallen op Oekraïense steden. Ook in de vroege uren van donderdag vonden er aanvallen plaats op op een industrieterrein in de regio Dnipro. De West-Oekraïense havenstad Odesa werd geteisterd door droneaanvallen die konden worden afgeslagen. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan extra aanvallen uit te voeren om de aandacht van het tegenoffensief af te leiden.

NAVO traint Oekraïense piloten voor F-16's

Verder kwam er overwegend positief nieuws voor Oekraïne vanuit het Westen. De NAVO is namelijk begonnen met het trainen van Oekraïense gevechtspiloten om F-16-straaljagers te besturen. Nederland leidt samen met Denemarken de Europese coördinatie van deze trainingen, meldde Defensieminister Kajsa Ollongren woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Oekraïne beschikt niet over F-16's, maar dringt al lange tijd bij het Westen aan op levering van de geavanceerde gevechtsvliegtuigen. Binnen de NAVO is hier discussie over, maar het militaire bondgenootschap lijkt nu een klein stapje in de richting van levering te zetten.

"Het feit dat de trainingen nu zijn gestart, betekent dat wij ook zouden kunnen besluiten om de vliegtuigen te leveren. De piloten zullen dan klaar zijn om ze te besturen", zei NAVO-chef Jens Stoltenberg.

Vooral in de Verenigde Staten is nog veel twijfel over de levering van F-16's. Washington vreest dat Oekraïne de Amerikaanse straaljagers zal inzetten in Rusland, wat mogelijk leidt tot verdere escalatie van het conflict. Washington heeft tot nu toe Oekraïense smeekbedes om de gevechtsvliegtuigen geweigerd.

Het zal nog enkele maanden duren voordat de trainingen zijn afgerond, omdat de Oekraïense piloten gewend zijn aan (zeer verouderd) Sovjetmateriaal.

Omstreden bezoek van Zelensky aan Zwitserland

Opvallend nieuws over de oorlog kwam vandaag uit Zwitserland, waar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky het parlement via een videoverbinding toesprak. Die toespraak is niet zonder commotie gebleven, omdat de Zwitsers sterk hechten aan de historische traditie van militaire neutraliteit. Het land was in de grote conflicten van de twintigste eeuw neutraal, en ook wat betreft de oorlog in Oekraïne houdt Zwitserland zich redelijk op de vlakte.

Voor sommige parlementariërs was het digitale bezoek van Zelensky dan ook een stap te ver. De gehele fractie van de Zwitserse Volkspartij SVP (dat ruim een kwart van het hele parlement beslaat) was tijdens de toespraak absent. Zelensky's toespraak vond overigens plaats in de middagpauze en werd niet in de notulen vastgelegd.

Zelensky probeerde (militaire) steun van de Zwitsers los te weken. Een groep liberale politici in het parlement diende een motie in die het mogelijk moet maken voor bondgenoten om in Zwitserland geproduceerde wapens aan Oekraïne te leveren. Nu is dat nog verboden. Duitsland, Denemarken, Spanje en Nederland vroegen dit eerder al aan de Zwitsers.