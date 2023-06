Rusland heeft voor het eerst sinds Koude Oorlog kernwapens buiten de grenzen

Voor het eerst sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 staan er Russische kernwapens buiten de Russische landsgrenzen. De Belarussische president Alexander Lukashenko bevestigt woensdag dat zijn land de eerste tactische kernwapens heeft gestald.

Rusland en bondgenoot Belarus sloten in maart al een overeenkomst over het stallen van tactische kernwapens op Belarussisch grondgebied. Eerst moest er een opslagplek in Belarus worden gebouwd.

Volgens Lukashenko zijn sommige van de wapens krachtiger dan de atoombommen die de Verenigde Staten in 1945 op Japan gooiden. Rusland rechtvaardigt de actie door erop te wijzen dat de VS al decennia kernwapens in het buitenland gestationeerd heeft.

De controle over de kernwapens blijft in Russische handen. President Vladimir Poetin benadrukte dat Belarus niets te zeggen heeft over de inzet van de wapens. Volgens experts is de kans nog altijd heel klein dat Rusland daadwerkelijk kernwapens inzet in Oekraïne.

Belarus grenst naast Rusland ook aan Oekraïne en de NAVO-lidstaten Letland, Litouwen en Polen. De NAVO reageerde eerder al op de Russische invasie in Oekraïne door meer troepen naar de oostelijke lidstaten te sturen.

