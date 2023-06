Rusland blijft Oekraïne bestoken met raketten: drie doden in havenstad Odesa

Delen via E-mail

Zeker drie mensen zijn woensdagochtend volgens het Oekraïense leger omgekomen bij een Russische raketaanval op de Oekraïense havenstad Odesa. Daarbij werd een pakhuis geraakt, dat in brand vloog. De dodelijke slachtoffers zouden werknemers zijn. Ook raakten zeven mensen gewond.

Volgens het Oekraïense leger vuurden de Russen in totaal vier kruisraketten af vanaf schepen op de Zwarte Zee. Twee daarvan zijn neergehaald, zegt het leger. Wat er met de derde is gebeurd is onduidelijk.