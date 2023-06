Overzicht Doden en beschuldigingen volgen elkaar op bij Oekraïens offensief

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Door Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. En de Oekraïense troepen claimen dat ze delen van het land hebben heroverd.

Zeker elf mensen kwamen om het leven bij een Russische luchtaanval op een appartementsgebouw in Kryvyi Rih, de geboortestad van president Volodymyr Zelensky. Zeker 28 anderen zijn gewond geraakt, 12 van hen liggen in het ziekenhuis.

Het dodental als gevolg van de damdoorbraak bij Kherson van vorige week loopt op. Aan de Oekraïense oever van de Dnipro zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Aan de zijde die door de Russen wordt bezet, staat het aantal dodelijke slachtoffers op zeventien.

Het Oekraïense tegenoffensief is inmiddels ongeveer een week aan de gang. De intensiteit van de aanvallen is volgens bronnen vergelijkbaar met die van aan het begin van de oorlog. Dat er aan beide kanten verliezen zijn is zeker, maar verder is een hoop onduidelijk.

Oekraïne claimt herovering van vier dorpen

Zo claimen de Oekraïense troepen dat ze steeds meer terrein terugwinnen. Inmiddels zouden ze vier dorpen in de regio Donetsk hebben heroverd. Maar de gevechten aan de frontlinie gaan door.

Oekraïne zegt vooruitgang te hebben geboekt bij Blahodatne, Neskuchne en Makarivka. Daarnaast zou de Oekraïense vlag weer wapperen in Storozhov, dat in de regio Poltava ligt.

Rusland heeft de inname van deze plaatsen niet bevestigd, en persbureau Reuters heeft de informatie nog niet kunnen verifiëren. Wel bevestigen verschillende Russische militaire bloggers de inname van Blahodatne en Neskuchne. Volgens hen wordt in Makarivka nog hevig gevochten.

Poetin erkent eigen gebrek aan voorbereiding op offensief

Hoewel Oekraïne zegt terrein terug te winnen, beweert de Russische president Vladimir Poetin dat het tegenoffensief "op alle flanken mislukt". Zo beweert hij dat Oekraïne tien keer zo veel militairen verliest als Rusland.

Poetin strooide met allerlei cijfers in zijn toespraak op een bijeenkomst met correspondenten en militairen. Zo zou het Oekraïense leger al ruim een kwart van de westerse voertuigen zijn verloren in de oorlog. Hij stelde dat die westerse wapenleveringen "in strijd zijn met de internationale wetgeving".

Over zijn eigen arsenaal zei hij dat Rusland te weinig precisiewapens en drones heeft. Toch is volgens hem geen verdere mobilisatie nodig. In de toekomst zou dat kunnen veranderen, als de Russische doelen veranderen, zei Poetin. "Als we nogmaals gaan proberen om Kyiv te veroveren, moeten er meer strijdkrachten worden opgeroepen."

Poetin erkende dat Rusland beter voorbereid had moeten zijn op aanvallen op Russisch grondgebied. Met name de grensregio Belgorod werd de afgelopen tijd bestookt door drones en grondaanvallen van Russische anti-Poetin-groepen.

Oekraïense soldaten hangen de vlag uit in Blahodatne. Foto: Reuters

Nederlandse inlichtingendienst wist van sabotageplan Nord Stream

De Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD had via een bron in Oekraïne gehoord over de Oekraïense plannen om de Nord Stream-pijpleiding op te blazen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en de Duitse media Die Zeit en ARD.

De MIVD lichtte na het bericht de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in over het plan dat in juni uitgevoerd had moeten worden. Daarop drukte de CIA Oekraïne op het hart de gasleiding niet op te blazen.

De sabotage ging in juni niet door, maar in september gebeurde het alsnog. Dat gebeurde volgens de NOS op vrijwel dezelfde manier als de MIVD zou hebben gehoord van zijn bron in Oekraïne.

Poetin wil dat Wagner-huurlingen contract tekenen

Poetin zei dinsdag dat hij wil dat alle huursoldaten die in Oekraïne vechten vóór 1 juli contracten met het ministerie van Defensie ondertekenen. Dat wil Poetin omdat hij dan meer controle krijgt over de Wagner Group, die dan nauwer kan gaan samenwerken met de Russische commando's.

Maar Wagner-leider Yevgeny Prigozhin heeft dit nadrukkelijk geweigerd. Het zou voor hem moeilijker worden om zijn eigen politieke en militaire invloed op te bouwen. Dat heeft hij maandenlang kunnen doen, terwijl hij materieel en munitie van het leger ontving.

De tussenkomst van Poetin brengt Prigozhin mogelijk in een moeilijke positie, aangezien het ministerie heeft gezegd dat die contracten vereist zijn om mee te kunnen vechten.

VS komt opnieuw met enorm steunpakket voor Oekraïne

De Verenigde Staten komen met een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne, ter waarde van zo'n 300 miljoen euro. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zegt dat het het veertigste pakket voor de Oekraïners is.

Het pakket bestaat volgens Amerikaanse media uit raketten voor de luchtafweer, munitie, antitankwapens en gepantserde voertuigen.

Andriy Yermak, een adviseur van de Oekraïense president Zelensky, bedankt de VS op Telegram voor de steun.