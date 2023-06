Dodental door Russische luchtaanvallen en damdoorbraak loopt op

Delen via E-mail

Zeker elf mensen zijn om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op Kryvy Rih, een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Tientallen anderen zijn gewond geraakt. Daarnaast is het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van de damdoorbraak opgelopen tot zeventien.

In de nacht van maandag op dinsdag voerde Rusland luchtaanvallen op appartementsgebouw en een pakhuis uit. Het pand met vijf verdiepingen staat in brand.

Ongeveer dertig mensen zouden gewond zijn geraakt. Twaalf van hen liggen in het ziekenhuis. Eén persoon ligt nog onder het puin. Reddingswerkers proberen diegene te redden.

President Volodymyr Zelensky is geboren in Kryvy Rih. Hij heeft de nabestaanden via sociale media gecondoleerd. De burgemeester van de stad heeft morgen een dag van rouw aangekondigd.