Nederlands konvooi op weg naar Oekraïne om te helpen bij damdoorbraak

Vijftien vrachtwagens zijn maandag vanuit Nederland naar Oekraïne vertrokken om materieel af te leveren voor noodhulp na de verwoestende dijkdoorbraak in Oekraïne. Dit transport bevat onder meer boten, pompen, reddingsboeien en -vesten en zogenoemde waadpakken.

Het materiaal is afkomstig van de waterschappen en de Reddingsbrigade, die bijvoorbeeld 22 reddingsboten doneerde. In een depot in Vriezenveen (Overijssel) is het materieel verzameld. "Later in de week vertrekken meer colonnes met vrachtwagens uit Nederland naar het rampgebied", laat de Unie van Waterschappen weten.