Zo gaat het met de kerncentrale in Zaporizhzhia na de damramp in Oekraïne

Na de damdoorbraak in Oekraïne vorige week, waren er grote zorgen of de kerncentrale in Zaporzhzhia nog wel goed gekoeld kon worden. Die zorgen zijn inmiddels wat afgezwakt. Zo gaat het nu met de kerncentrale.

De doorbraak van de Kakovkha-dam leidde tot grote zorgen bij het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA). De atoomwaakhond was zeer bezorgd over de waterstanden in de reservoirs die de kerncentrale in Zaporizhzhia moeten koelen.

De kerncentrale bevindt zich ruim 150 kilometer stroomopwaarts van de dam en wordt gekoeld met water uit de Dnipro. Door de dambreuk daalde de waterstand in het nabijgelegen stuwmeer in hoog tempo. Daardoor komt er geen nieuw water in het reservoir.

Als het waterpeil te sterk zakt, kan er er geen koelwater meer door de reactoren worden gepompt. Volgens het IAEA zijn er grote verschillen in de gegevens over de waterstanden in het reservoir. Daarom wil het agentschap volgende week zelf een kijkje gaan nemen.

Maar volgens de Oekraïense minister van Milieu is het waterpeil in de nabijgelegen koelvijvers stabiel. Uit die meren kan voorlopig nog voldoende koelwater worden gepompt. "De situatie is onder controle."

De Oekraïense autoriteiten zeggen dat de koelvijvers kunnen worden bijgevuld door putten in het gebied. Het water in de vijvers verdampt langzaam, omdat de kernreactoren momenteel zijn stilgelegd en dus geen stroom produceren.

Als er in de koelvijvers niet meer voldoende water zit, is er ook nog een reservebassin. Dat watersysteem van de nabijgelegen stad Enerhodar bevat voldoende water om de kerncentrale enkele maanden te koelen. Als noodoptie kan de brandweer water naar de kerncentrale brengen. Het IAEA zei daarom eerder dat er "geen acuut gevaar is".

Het is nog niet bekend wie de Kakhovka-dam heeft laten ontploffen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar. Naar alle waarschijnlijkheid heeft een krachtige explosie geleid tot de doorbraak van de dam. Dat blijkt uit gegevens van de Noorse seismologische dienst NORSAR en Amerikaanse satellietbeelden.

2:20 Afspelen knop Waarom Oekraïne nog tientallen jaren last heeft van de damramp

Volg het nieuws over de oorlog Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte