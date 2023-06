Oekraïne meldt gestage opmars tijdens offensief: meerdere dorpen ingenomen

Oekraïne heeft in de eerste week van het tegenoffensief wat bescheiden, maar belangrijke successen geboekt. Het leger heeft naar eigen zeggen vier dorpen in de regio Donetsk ingenomen. Intussen gaan de zware gevechten aan de frontlinie onverminderd door.

De meeste gevechten vinden plaats in de oostelijke regio's Donetsk en Luhansk. Oekraïne zegt vooruitgang te hebben geboekt bij Blahodatne, Neskuchne en Makarivka. Daarnaast wappert volgens minister van Defensie Hanna Maliar de Oekraïense vlag weer in Storozhov, dat in de regio Poltava ligt.

Rusland heeft de inname van deze plaatsen niet bevestigd. En persbureau Reuters heeft de informatie nog niet kunnen verifiëren. Wel bevestigen verschillende Russische militaire bloggers de inname van Blahodatne en Neskuchne. Volgens hen wordt in Makarivka nog hevig gevochten.

Zowel Rusland als Oekraïne beweert de tegenpartij flinke schade toe te brengen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Oekraïne nog nergens door de Russische verdedigingslinie is gebroken. Oekraïne, dat in eerste instantie weinig over een tegenoffensief losliet, meldt nu dagelijkse successen op het slagveld.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei zaterdag pas dat het offensief was begonnen, maar deskundigen zien dat Kyiv al langer bezig is met een aanval. De inname van de drie dorpen in Donetsk is het eerste succes dat Zelensky sinds zaterdag heeft gemeld.

Vorige week boekte het Oekraïense leger ook al wat vooruitgang. Zaterdag meldde het Britse ministerie van Defensie al dat Oekraïne was "doorgedrongen tot de eerste linie van de Russische verdediging". Rusland reageerde volgens de Britten "met wisselend succes".

Volgens analisten kan het maanden duren voordat de Oekraïense troepen door de Russische verdedigingslinie heen zullen breken. Bovendien is een succesvol offensief absoluut geen zekerheid, waarschuwen ze.