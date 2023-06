Oekraïne meldt gestage opmars tijdens offensief: drie dorpen ingenomen

Oekraïne heeft in de eerste week van het tegenoffensief wat bescheiden, maar belangrijke successen geboekt. Het leger heeft naar eigen zeggen drie dorpen in de regio Donetsk ingenomen. Intussen gaan de zware gevechten aan de frontlinie onverminderd door.

Zowel Rusland als Oekraïne beweert de tegenpartij flinke schade toe te brengen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Oekraïne nog nergens door de Russische verdedigingslinie is gebroken. Oekraïne, dat in eerste instantie weinig over een tegenoffensief losliet, meldt nu dagelijkse successen op het slagveld.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei zaterdag pas dat het offensief was begonnen, maar deskundigen zien dat Kyiv al langer bezig is met een aanval. De inname van de drie dorpen in Donetsk is het eerste succes dat Zelensky sinds zaterdag heeft gemeld.