Explosie zou oorzaak zijn van damramp Oekraïne, maar schuldige nog onbekend

Het was waarschijnlijk een krachtige explosie die de Kakhovka-dam in Oekraïne dinsdag deed instorten. Dat blijkt vrijdag uit gegevens van de Noorse seismologische dienst NORSAR. Het is nog niet duidelijk wie die explosie heeft veroorzaakt.

NORSAR stelt dat er in de nacht van de damdoorbraak een krachtige explosie was. Dat blijkt uit gegevens van meetstations in Roemenië en Oekraïne. De explosie vond rond 2.54 uur plaats. Dat komt volgens NORSAR overeen met de eerste berichten over het instorten van de Kakhovka-dam.

Amerikaanse spionagesatellieten bevestigen de explosie met beelden van infraroodcamera's, stelt The New York Times.

De Verenigde Staten, de Europese Unie en Oekraïne wijzen Rusland aan als schuldige. Maar hard bewijs daarvoor ontbreekt. Wel zijn er aanwijzingen.

Zo deelde de Oekraïense geheime dienst SBU vrijdag een telefoongesprek tussen twee vermeende Russische militairen. De mannen zouden praten over de verwoeste dam. Ze zeggen dat een Russische sabotagegroep achter de doorbraak zat, maar dat ze de ernst van de schade niet hadden zien aankomen. Het fragment kan niet worden geverifieerd, meldt persbureau Reuters.

Volgens Rusland zit Oekraïne achter het opblazen van de dam.

