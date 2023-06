VS steunt Oekraïne met nieuw miljardenpakket aan munitie en afweersystemen

Delen via E-mail

De Verenigde Staten komen vrijdag met een nieuw hulppakket voor Oekraïne. De munitie, luchtverdedigingssystemen en andere middelen zijn 2,1 miljard dollar (1,95 miljard euro) waard.

Het pakket is het laatste van een hele reeks hulppakketten voor Oekraïne, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Er zijn ook andere luchtverdedigingssystemen en -raketten aan toegevoegd. Verder gaat het om artilleriegranaten, lasergestuurde raketsysteemmunitie en ondersteuning voor training en onderhoud, meldt het ministerie in een verklaring.

Voor de aanschaf van het hulppakket worden middelen gebruikt uit het Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Dat fonds maakt het mogelijk om wapens te kopen in plaats van ze uit eigen Amerikaanse voorraden te halen.

De levering van de wapens is daardoor wel afhankelijk van de beschikbaarheid en de tijd die het kost om de wapens te maken. Het is dus nog niet bekend wanneer het hulppakket in Oekraïne aankomt.