Cordaid opent Giro 667 voor slachtoffers damdoorbraak Oekraïne

Hulporganisatie Cordaid heeft vrijdag het gironummer 667 geopend om geld in te zamelen voor slachtoffers van de damdoorbraak in Oekraïne. In het zuiden van het land brak dinsdag de Kakhovka-dam in de rivier de Dnipro door, waarbij meerdere doden vielen. Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd.

Door de damdoorbraak is een groot gebied rond de stad Kherson overstroomd. In het rampgebied is behoefte aan schoon drinkwater en hygiëne- en voedselpakketten, zegt Cordaid. Ook moeten volgens de hulporganisatie duizenden mensen en dieren worden opgevangen, waarvoor hulp en geld nodig is.

"Voor al deze Oekraïners aan de frontlinie is dit de zoveelste ramp waar ze mee te maken krijgen", zegt Paul Borsboom van Cordaid.

De mensen die rond de dam wonen zijn volgens hem "verzwakt door het slepende conflict in hun land en de onzekerheid over hun toekomst, en getraumatiseerd door wat ze hebben meegemaakt". Daarom hebben ze "nu, én straks als het waterpeil omlaag is, heel veel hulp nodig".

Cordaid heeft zelf 50.000 euro toegezegd. Donderdag werd bekend dat Nederland twintig boten, vijftien waterpompen, ruim 180 reddingsvesten en ruim vijftig waadpakken naar het gebied stuurt. Ook stuurt de Reddingsbrigade Nederland zo'n twaalf reddingsboten.

