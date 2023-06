Overzicht Damramp bemoeilijkt zowel tegenoffensief als Russische verdediging

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de damdoorbraak in Kherson maakt het moeilijker voor zowel de Oekraïense als de Russische troepen om aanvallen door te zetten.

De verwoeste dam heeft grote gevolgen voor de verdedigingslinies van het Russische leger aan de rivier de Dnipro. De overstromingen hebben veel Russische stellingen verwoest die waren bedoeld als verdediging tegen Oekraïense aanvallen, meldt het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW).

Vanwege het water moeten de Russen vermoedelijk posities verlaten die ze eerder gebruikten om doelen te bestoken in Kherson. Ook mijnenvelden zouden zijn weggespoeld.

In de regio Kherson staat een gebied van ongeveer 600 vierkante kilometer onder water als gevolg van de damdoorbraak begin deze week. Dat is gelijk aan ongeveer 2,5 keer de gemeente Amsterdam. Zo'n 68 procent van het ondergelopen gebied is in Russische handen.

Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen na de doorbraak van de Kakhovka-dam. Ook liggen zeker 41 slachtoffers in het ziekenhuis.

Over het totale aantal slachtoffers van de damdoorbraak is nog veel onduidelijk. Duizenden woningen zijn onder water komen te staan, waardoor tienduizenden mensen dakloos zijn geraakt. Vele duizenden mensen zijn geëvacueerd.

Gevechten gaan tijdens evacuaties door

Tijdens de evacuaties gaan de beschietingen gewoon door. De Russen hebben donderdag een groep evacués beschoten, zegt het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarbij zouden drie mensen gewond zijn geraakt.

Kyiv beschuldigt Rusland ervan dat het mensen in het getroffen gebied in de steek laat. "De Russen weerhouden ons er zo ook van om mensenlevens te redden", stelt Oekraïne.

De afgelopen uren zouden de gevechten aan het front een stuk intensiever zijn geworden. Zo zou er ook meer activiteit zijn aan de frontlinie bij Zaporizhzhia. Daar zet Oekraïne mogelijk de moderne Leopard 2-tanks in, schrijft het Amerikaanse ABC News op basis van onbevestigde berichten.

Zelensky vraagt om internationale hulp

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezocht donderdag het overstromingsgebied. Hij besprak het compenseren en helpen van de getroffen inwoners. Ook besprak hij de invloed van de damramp op de militaire operaties, maar volgens Zelensky gaat het tegenoffensief "gewoon door".

Zelensky heeft wel om internationale hulp gevraagd. "Mensen en dieren zijn gestorven. Vanaf de daken van ondergelopen huizen zien mensen hoe verdronken mensen voorbijdrijven", zei de Oekraïense president.

De Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd in "de komende uren" hulp te sturen. Mogelijk komt er een internationaal onderzoek naar de oorzaak van de damdoorbraak.

Nederland stuurt twintig boten, vijftien waterpompen, ruim 180 reddingsvesten en ruim vijftig waadpakken naar het gebied. De hulpgoederen zijn beschikbaar gesteld door de waterschappen. Daarnaast stuurt de Reddingsbrigade Nederland ten minste twaalf reddingsboten. De spullen gaan zo snel mogelijk naar Oekraïne.

Zelensky bezoekt overstroomde regio Kherson na damdoorbraak

Kerncentrale overgeschakeld op reservekoelsysteem

Het waterpeil in het stuwmeer van de Dnipro is na de damdoorbraak zover gedaald dat het water niet meer gebruikt kan worden om de kerncentrale Zaporizhzhia te koelen. Daarom schakelt de centrale over op de reserves.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zei eerder dat er geen acuut gevaar is omdat er genoeg koelwater is voor een aantal maanden. Als dat reservoir leeg is, zou de centrale ook nog gebruik kunnen maken van het watersysteem van de nabijgelegen stad Enerhodar. Als noodoptie kan de brandweer water naar de kerncentrale brengen.

Een man zit in zijn overstroomde tuin bij Zaporizhzhia. Foto: Reuters

