Nederland vangt leeuw op die door gebombardeerde straten in Oekraïne zwierf

Nederland gaat een jonge leeuw opvangen die door de gebombardeerde straten van een Oekraïens dorp zwierf. Dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS brengt de door de oorlog getraumatiseerde leeuwin woensdagavond naar een Fries opvangcentrum voor grote katachtigen.

In de opvang in Nijeberkoop zitten dan zes dieren: vijf leeuwen en één tijger. De beesten komen uit verschillende gebieden uit Oost-Europa. De tijger komt ook uit Oekraïne. Die werd daar gebruikt voor de intensieve fokkerij, vertelt een woordvoerder van VIER VOETERS aan NU.nl.

De jonge leeuwin die woensdagavond in Nederland aankomt heeft de naam Vasylyna gekregen. De anderhalf jaar oude leeuw dwaalde rond door de straten van een klein dorp in de buurt van Kharkiv. De leeuw werd als huisdier gehouden, maar wist te ontsnappen.

In Oekraïne kan de vrouwtjesleeuw niet de zorg krijgen die ze nodig heeft. "Vasylyna heeft een valse start gehad in haar leven en is getraumatiseerd. We zijn dan ook heel blij dat we haar in ons opvangcentrum kunnen helpen en een leven bieden dat past bij een leeuw", zegt Petra Sleven, directeur van VIER VOETERS.

"Er zijn nog veel meer dieren in Oekraïne die zorg nodig hebben. Wij zijn vanaf dag één actief in het oorlogsgebied. Wat we doen is niet zonder risico."

Meest getraumatiseerde gevallen gaan naar Nederland

Naast leeuwen en tijgers redt de organisatie ook beren, zwerfkatten en zwerfhonden in Oekraïne. "De meest getraumatiseerde en zorgelijke gevallen gaan naar Nederland. We hebben hier de beste specialistische zorg", legt de woordvoerder van VIER VOETERS uit.

De dierenwelzijnsorganisatie geeft ook trainingen aan de dieren. Zo moeten zij het vertrouwen in de mens weer terugkrijgen. "Zij kunnen nooit meer terug in het wild geplaatst worden. Het mooiste zou zijn als we ze ooit naar ons grootste reservaat in Afrika kunnen brengen."