Damdoorbraak Oekraïne leidt af van groot tegenoffensief

De damdoorbraak in Oekraïne komt op het moment dat het land bezig is met een tegenoffensief om door de Russen bezet gebied te heroveren. De overstromingen hebben invloed op de frontlinie in het gebied en leiden af van een groter offensief, zeggen experts tegen NU.nl.

In de nacht van maandag op dinsdag stortte een grote dam bij de Oekraïense stad Nova Kakhovka in. Vanwege de overstromingen als gevolg van de damdoorbraak moesten duizenden mensen hun huis verlaten.

Een dag eerder had de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nog tegen The Wall Street Journal gezegd dat Oekraïne klaar is voor een tegenoffensief.

De damdoorbraak kan gevolgen hebben voor de frontlinie bij de rivier de Dnipro, stellen Oekraïne-experts Simon Schlegel van de internationale denktank Crisis Group en George Dimitriu van instituut Clingendael. Ook heeft de doorbraak indirect impact op het grote tegenoffensief.

De doorgebroken dam ligt ongeveer 60 kilometer ten oosten van de stad Kherson nabij de Dnipro, waar het water uit het reservoir van een waterkrachtcentrale naartoe stroomt. Die rivier scheidt de frontlinie. Het gebied ten noorden van de rivier, de rechteroever, staat onder controle van Oekraïne. De linkeroever, dus ten zuiden van de rivier, is in Russische handen.

Frontlinie verschoven door overstromingen

Vanwege het verwachte Oekraïense tegenoffensief hadden de Russen een verdedigingslinie aangelegd bij de rivier. Maar die werd overvallen door de overstromingen, waardoor de Russen zich iets moesten terugtrekken om op hoger gelegen grond te komen.

De frontlinie is daardoor verschoven, zegt Schlegel. Maar, merkt Dimitriu op, de frontlinie is wel 30 tot 40 kilometer diep. De verdedigende posities van Rusland blijven dus voor een groot deel intact.

De damdoorbraak heeft ook impact op militaire posities van Oekraïne in het overstroomde gebied. Die moeten nu geëvacueerd worden. Ook richten de overstromingen veel schade aan. Veel wegen en bruggen zijn bijvoorbeeld verwoest. Daardoor kan het zijn dat Oekraïense plannen voor een eventuele aanval in dat gebied in de war zijn geschopt, zegt Schlegel.

Gevolgen voor het langverwachte tegenoffensief

De damdoorbraak heeft geen directe gevolgen voor het offensief. Schlegel en Dimitriu zijn het erover eens dat de kans klein is dat Oekraïne een grote aanval had gepland op de Russen in het gebied rond de Dnipro.

Het is niet zo makkelijk om een grote rivier over te steken met de hoeveelheid militair materieel dat daarvoor nodig is. Daarvoor zijn bijvoorbeeld boten en pontonbruggen nodig. Daarnaast is een grote oversteek een enorme tactische opgave, zegt Dimitriu.

Maar op drie punten heeft de doorbraak wel indirecte invloed op het offensief, stelt hij. Als de Russen inderdaad achter de doorbraak zaten, dan geeft dat een afschrikwekkend signaal af. "Het geeft de boodschap af: 'Kijk eens waartoe we bereid zijn om te escaleren'", zegt Dimitriu.

Ten tweede creëert het een extra probleem voor Oekraïne. De humanitaire ramp als gevolg van de damdoorbraak vereist tijd, energie en aandacht die anders naar het offensief waren gegaan. Dat geldt niet zozeer voor Oekraïense soldaten, maar wel voor de leiders die zich doorgaans bezighouden met het plannen en coördineren van het tegenoffensief.

Verder is de kans klein dat Oekraïense troepen de komende maanden de rivier kunnen oversteken. Waarschijnlijk had Oekraïne geen grote aanval gepland in de omgeving van de Dnipro. Maar het is wel mogelijk dat het land daar verrassingsaanvallen of manoeuvres wilde uitvoeren die de Russen zouden afleiden van het tegenoffensief. Voor dat tegenoffensief is de damdoorbraak dus ook een operationele tegenvaller.

Is het grote tegenoffensief van Oekraïne al begonnen? De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei zondag tegen The Wall Street Journal dat Oekraïne "klaar is voor een tegenoffensief". De grote vraag is of dat offensief al is begonnen, zegt George Dimitriu van Clingendael. De beste manier om dat te meten is via beeldmateriaal van bijvoorbeeld grote aantallen westerse tanks en pantservoertuigen en massale inzet van artillerie. Zulke beelden zijn er nog niet, maar dat kan ook liggen aan de schaarse informatievoorziening. Wel zagen we de afgelopen tijd meer Oekraïense aanvallen op het achterland en in Rusland zelf. Dat kunnen voorbereidende acties op een groter offensief zijn. Daarom denkt Dimitriu dat het offensief in de laatste voorbereidende fase of de openingsfase zit.

Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar

Op dit moment gaan veel versies rond over de oorzaak van de damdoorbraak en wie ervoor verantwoordelijk is. Oekraïne en Rusland wijzen naar elkaar als de schuldige, tot in de VN-Veiligheidsraad aan toe. Twee dingen zijn in ieder geval bekend: er zijn explosies waargenomen en een dam van die grootte breekt niet zomaar door.

Het Russische argument dat de dam is vernield door Oekraïense artillerie is daarom niet waarschijnlijk. De dam is gebouwd om veel water tegen te houden en kan daardoor best tegen een stootje.

Volgens Dimitriu zeggen experts die de constructie kennen dat een explosie van binnenuit heeft moeten plaatsvinden om zo'n rampzalig gevolg te hebben. Dat zou betekenen dat het om een opzettelijke aanval gaat.

Een andere lezing is dat de dam al beschadigd was door de gevechten in het gebied. Gecombineerd met een recordhoogte van het water in het reservoir is het volgens Dimitriu niet uit te sluiten dat de dam daardoor is doorgebroken. Schlegel merkt op dat het in dat geval toch een gevolg zou zijn van de Russische invasie in Oekraïne, anders zou er in dat gebied überhaupt niet gevochten zijn. Daardoor zouden de Russen in ieder geval deels schuldig zijn.

1:41 Afspelen knop Oekraïners waden door kletsnat Kherson na damdoorbraak

Heropbouw zal lastig worden

De schade in het overstromingsgebied is enorm. De Oekraïense autoriteiten denken dat ongeveer 42.000 mensen getroffen kunnen worden doordat het water verder kan stijgen. Daarnaast hebben 100.000 mensen geen toegang tot drinkwater en worden bijna tachtig dorpen door het water bedreigd, zei president Zelensky.

Heropbouw zal in dat gebied lastig worden. Door de grote schade aan de economie en infrastructuur zullen veel mensen niet willen terugkeren. Zelfs als Oekraïne het hele gebied herovert, zegt Schlegel. De bewoners die blijven of terugkeren, zullen erg kwetsbaar zijn. Dat maakt het moeilijk hen te re-integreren.

