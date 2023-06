Rusland en Oekraïne botsen in Veiligheidsraad over vraag wie dam verwoestte

Volg het nieuws over de oorlog Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

Nebenzya suggereerde volgens het persbureau ook dat de vermeende sabotageactie van Oekraïne vooral gericht was tegen de kerncentrale in Zaporizhzhia. Die kerncentrale, die Rusland in het begin van de oorlog veroverde, is voor haar koelwater afhankelijk van het stuwmeer.

Nebenzya kon rekenen op de hoon van de Oekraïense gezant, Serhiy Kyslytsya, die stelde dat Rusland na zijn misdaden altijd met de beschuldigende vinger naar de slachtoffers wijst. Hij zei dat Rusland de dam al meer dan een jaar in handen heeft en dat het onmogelijk is de dam "van buitenaf met een beschieting" te vernietigen.

Het enige waar de twee partijen het over eens waren, is dat het doorbreken van de dam in de nacht van maandag op dinsdag een grote ramp heeft veroorzaakt in het zuiden van Oekraïne. Tientallen plaatsen in het gebied zijn onder water komen te staan en duizenden mensen zijn geëvacueerd.