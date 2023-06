VN-Veiligheidsraad met spoed bijeen wegens ingestorte dam bij Kherson

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) komt vanavond bijeen om te praten over de ingestorte dam in de buurt van de Oekraïense stad Kherson. Dat meldt persbureau Reuters. Vanwege overstromingen moesten duizenden mensen het gebied ontvluchten.

Rusland heeft de Veiligheidsraad bijeen geroepen. Dat kan het land doen omdat het permanent lid van de raad is. De zitting vindt volgens een lid van de raad plaats om 22.00 uur (Nederlandse tijd) in het VN-hoofdkwartier in New York.

Oekraïne vroeg eerder op dinsdag al om een bijeenkomst van de Veiligheidsraad. Kyiv wil dat de raad tijdens de vergadering over de zware beschadiging van de dam spreekt. Oekraïne is zelf geen lid van de Veiligheidsraad en is dus niet bij de vergadering.

De Veiligheidsraad bestaat uit vijf permanente leden: de Verenigde Staten, China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Daarnaast zijn er tien wisselende leden, waarvan er elk jaar vijf worden vervangen.

2:17 Afspelen knop Dam doorgebroken bij Kherson: dit zijn de drie grootste zorgen

Westen wijst naar Rusland

Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar ervan achter de explosie te zitten die de instorting van de dam veroorzaakte.

Vooral het Westen wijst massaal Rusland als schuldige aan. Premier Mark Rutte noemde de aanslag op de dam een "oorlogsmisdaad". "Dit is een schending van het humanitair oorlogsrecht, die zich rechtstreeks richt tegen de burgerlijke, civiele infrastructuur", zei de minister-president.

Ook secretaris-generaal António Guterres van de VN leek Rusland als schuldige aan te wijzen. Hoewel de VN zegt dat de organisatie geen onafhankelijke informatie over de oorzaak van de instorting heeft, is het volgens Guterres duidelijk dat het gaat om "opnieuw een verwoestend gevolg" van de Russische invasie.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak tijdens een digitale bijdrage aan een conferentie in Bratislava van "de grootste door mensen veroorzaakte milieuramp in Europa in tientallen jaren". Hij vergeleek de verwoesting van de dam met een massavernietigingswapen, omdat een enorme gebied onder water is komen te staan.