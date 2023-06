Overzicht Burgerdoden in Oekraïne én Rusland, Wagner en Kremlin ruziën

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: onderzoek naar Oekraïense schuilkelders, nadat er doden zouden zijn gevallen toen een deur van een schuilkelder niet opende. Verder zijn vrijdag burgerdoden gemeld in zowel Rusland als Oekraïne en is Wagnerbaas Prigozhin (weer) boos op militaire top.

Nadat een meisje van negen, haar moeder en een andere vrouw donderdag bij een luchtaanval in Kyiv waren omgekomen doordat de deur van de schuilkelder op slot zat, besloot de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat schuilkelders in het hele land moeten worden nagekeken.

Dat moet voorkomen dat opnieuw mensen omkomen door slecht werkende schuilkelders. Eerder op de dag suggereerde Zelensky dat hij ook wil onderzoeken of het stadsbestuur van Kyiv fouten heeft gemaakt.

Een onderzoek naar de schuilkelders is geen overbodige luxe, omdat Oekraïense steden nog regelmatig doelwit zijn van Russische aanvallen.



In de hoofdstad was het in de nacht van donderdag op vrijdag weer raak. De Oekraïense luchtverdediging haalde volgens Oekraïne vijftien Russische kruisraketten en 21 drones uit de lucht. Twee mensen - onder wie een kind - raakten daarbij gewond. Dat gebeurde door vallend puin, in een regio buiten de Oekraïense hoofdstad.

Burgerdoden gemeld aan beide kanten van de grens

Niet alleen in Kyiv gaan de aanvallen door, maar ook in dorpen in de buurt van het front. Zo werden twee mensen gedood bij beschietingen door het Russische leger in de Oekraïense regio Zaporizhzhia. Vier anderen raakten gewond, liet regionale gouverneur Yuriy Malashko weten op Telegram.

De Russische troepen zouden een woongebouw met meerdere verdiepingen hebben geraakt in Komyshevaha, een dorp dat dicht bij de frontlinie in het zuidoosten van Oekraïne ligt.

Ook aan Russische zijde van de grens lijken burgerslachtoffers te zijn gevallen. Volgens plaatselijke Russische autoriteiten zijn vrijdag bij beschietingen van dorpen en wegen ten zuidoosten van de stad Belgorod twee vrouwen om het leven gekomen. Dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland beschuldigt Oekraïne.

Oekraïne ontkent betrokkenheid

De vrouwen zouden in een auto hebben gezeten die geraakt werd door granaatscherven. "Ze stierven ter plekke aan hun verwondingen", zei gouverneur Vyacheslav Gladkov op Telegram. Twee andere burgers raakten gewond. Ook een evacuatieverzamelpunt zou zijn getroffen.

Oekraïne ontkent betrokkenheid en zegt dat de beschietingen door Russische vrijwillige strijders zijn gedaan. Deze melden zelf ook in Rusland te vechten.

Volgens de Russische beweging The Freedom of Russia Legion is het Russische leger zelf schuldig. Dat zou de auto met de vrouwen erin hebben aangezien voor een auto van deze beweging. "Dit is een direct gevolg van het gebrek aan professionaliteit van het leger van Poetin", aldus het legioen op Telegram.

Wagner-baas beschuldigt legertop van plaatsing van bommen

De bekendste criticaster van het Russische leger, Yevgeny Prigozhin, liet vrijdag ook weer van zich horen. De aanvoerder van huurlingenleger Wagner beschuldigt de Russische militaire top ervan zijn mannen te willen laten ontploffen.

Bij hun terugtrekking uit Bakhmut - 99 procent van Wagner-groep zou de Oost-Oekraïense stad inmiddels hebben verlaten - kwamen de huurlingen volgens Prigozhin allerlei explosieven tegen, waaronder honderden antitankmijnen. "Het was niet nodig om deze ladingen te plaatsen om de vijand af te schrikken", zei Prigozhin op Telegram. Volgens hem ligt het gebied daarvoor te ver van het front af. Daarom concludeert hij dat de explosieven voor Wagner bedoeld waren.

Prigozhin ruziet al maanden met de militaire top. Woensdag verzocht hij openbare aanklagers om een onderzoek in te stellen naar misdaden van hoge Russische defensiefunctionarissen voor of tijdens de oorlog in Oekraïne. Eerder klaagde hij dat zijn huurlingen te weinig munitie kregen voor hun aanval op Bakhmut.

