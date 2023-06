Kyiv start onderzoek na doden bij luchtaanval: schuilplek zat mogelijk op slot

Delen via E-mail

In Kyiv zijn in de nacht van woensdag op donderdag drie doden gevallen bij een luchtaanval van Rusland. Het zou gaan om een minderjarig meisje, haar moeder en een andere vrouw. Mogelijk zat de kelder waar zij wilden schuilen op slot.

Persbureau Reuters schrijft op basis van omwonenden dat diverse mensen de schuilkelder niet in konden. Zeker vijf tot tien vrouwen met hun kinderen zouden voor de dichte deur hebben gestaan. Zij zouden tevergeefs op de deur hebben gebonsd.

Volgens de echtgenoot van een omgekomen vrouw was de locatie tot nu toe iedere nacht open voor omwonenden. Hij was zelf op zoek naar een andere ingang toen zijn vrouw fatale verwondingen opliep.

Vier minuten nadat het luchtalarm afging, zouden brokstukken van een Russische raket in de buurt van de schuilkelder zijn neergevallen. Kyiv zegt dat Rusland zeker tien raketten afvuurde en dat deze allemaal zijn neergehaald. Het was de achttiende luchtaanval op de Oekraïense hoofdstad in een maand tijd.