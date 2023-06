Zwerm drones treft Moskou: wordt Oekraïne brutaler?

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Rusland werd dinsdag voor de tweede keer in een maand tijd opgeschrikt door een droneaanval op Moskou. De Russische president Vladimir Poetin wijst naar Oekraïne, maar Oekraïne ontkent. De aanvallen zijn van grote symbolische waarde, zeggen experts, maar ze zijn ook omstreden.

Poetin noemde de droneaanval van dinsdag een terroristische aanslag op burgerdoelen die bedoeld was om Russen angst aan te jagen en te provoceren. Maar hij zei ook dat de Russische luchtafweer "naar tevredenheid" heeft gewerkt. Het Russische ministerie van Defensie zei dat acht drones waren neergehaald. Baza, een Telegram-account met bronnen bij de Russische veiligheidsdiensten, sprak van 25 neergehaalde drones.

Rusland zwakte de ernst van de aanval af, omdat het een afgang is dat de drones überhaupt Moskou konden bereiken, zegt André Gerrits tegen NU.nl. Hij is hoogleraar International Studies and Global Politics aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in Rusland.

Het betekent dat de drones zo'n 700 kilometer over Russisch grondgebied konden vliegen zonder uit de lucht te worden geschoten. En dat terwijl ze maar zo'n 200 kilometer per uur vliegen.

Twee droneaanvallen in een maand tijd op Moskou De eerste droneaanval vond begin mei plaats. Daarbij bereikten twee drones het Kremlin om, volgens de Russen, een aanslag op Vladimir Poetin uit te voeren. De Russische president was op dat moment niet in het Kremlin. Alleen het dak van de zetel van de regering in Moskou liep lichte schade op.

Dinsdagochtend was het de tweede keer dat er drones boven Moskou vlogen. Ze deden dat onder meer boven rijke buitenwijken waar president Poetin en andere leden van de Russische elite huizen bezitten. De drones werden neergehaald, maar er ontstond wel lichte schade aan een aantal gebouwen. Ook raakten twee mensen lichtgewond.

Symbolische afgang voor Rusland

De aanval heeft niet veel militaire of strategische betekenis, denkt Gerrits. De oorlog verplaatst zich (nog) niet naar Russisch grondgebied, ook al vinden daar meer aanvallen plaats. Zo vielen pro-Oekraïense Russische milities eerder deze maand de Russische provincie Belgorod aan. Daarnaast woedt er woensdag een brand in een olieraffinaderij in de regio Krasnodar na weer een droneaanval.

Maar de geïsoleerde aanvallen staan niet in verhouding met het geweld op Oekraïens grondgebied. Daardoor kunnen we niet spreken van een nieuwe dynamiek in de oorlog.

De droneaanvallen op Moskou hebben volgens Gerrits wél grote symbolische betekenis. Ze laten de kwetsbaarheid van Rusland zien en voor de bevolking komt de oorlog nu ook letterlijk thuis, stelt de hoogleraar.

Het demotiveren van de Russische bevolking kan een belangrijke reden zijn voor een Oekraïense aanval op Moskou. Dat de oorlog nu ook de hoofdstad van Rusland bereikt is voor de beeldvorming een grote stap, zegt hoogleraar militair recht Marten Zwanenburg.

Volg het nieuws over de oorlog Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

Oekraïne is blij, maar ontkent

"We zijn blij om zulke gebeurtenissen te zien", zei een assistent van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky over de aanvallen. Toch ontkent Kyiv betrokkenheid bij de aanvallen, zowel die met drones als de aanval in Belgorod. Dat komt waarschijnlijk doordat Oekraïense aanvallen op Russisch grondgebied een politiek mijnenveld zijn.

Juridisch zit het zo: Oekraïne is aangevallen en mag zich verdedigen. Ook op Russisch grondgebied, legt Zwanenburg uit. Maar dat is wel riskant, om twee redenen.

De eerste vraag is hoe Rusland zal reageren. Op de droneaanval van dinsdag reageerde Poetin al door te zeggen dat Oekraïne een reactie met de "hardst mogelijke maatregelen" kan verwachten.

In de dagen daarvoor had Rusland het aantal luchtaanvallen op Oekraïense steden, waaronder Kyiv, al opgevoerd. Ballistische raketten en Iraanse drones richtten veel schade aan. "Wat gaan de Russen doen als zij het idee hebben dat de aanvallen vanuit Oekraïne escaleren?", vraagt Zwanenburg zich hardop af.

Geef me uitleg bij dit nieuws Krijg een seintje als we achtergrondstukken plaatsen Blijf met meldingen op de hoogte

Bondgenoten te vriend houden

Ten tweede wil Oekraïne zijn westerse bondgenoten te vriend houden. Zo keuren de Verenigde Staten aanvallen op Russisch grondgebied af. De Britten doen er iets makkelijker over. Volgens hen gaat het om zelfverdediging.

Maar een woordvoerder van het Witte Huis zei dat Washington "erop gericht is Oekraïne de apparatuur en training te geven die het nodig heeft om zijn eigen grondgebied te heroveren".

Bovendien is Oekraïne afhankelijk van het Westen voor het leveren van wapens en zijn er berichten dat de Amerikanen als voorwaarde aan de leveringen zou stellen dat Oekraïne het Russische grondgebied met rust laat, aldus Zwanenburg.