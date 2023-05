Overzicht Hoofdsteden Kyiv en Moskou worden dieper de oorlog ingetrokken

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Kyiv en Moskou worden dieper de oorlog ingetrokken. De hoofdsteden hebben beide te maken met meerdere droneaanvallen.

Kyiv was in de nacht van maandag op dinsdag voor de derde nacht op rij het doelwit van Russische luchtaanvallen. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakten dertien mensen gewond. Ook is er schade aan gebouwen en auto's, zegt de Oekraïense nationale politie.

De Oekraïense luchtmacht meldt op Telegram dat 31 Iraanse Shahed-drones waren ingezet bij de aanval. Oekraïne wist er 29 uit de lucht te halen in de buurt van Kyiv.

In een reactie op de aanvallen zei de Amerikaanse president Joe Biden maandag dat die "niet onverwacht" waren. "Daarom moeten we Oekraïne alles blijven geven wat het nodig heeft."

Kyiv ontving in april de eerste zendingen van het Amerikaanse Patriot grond-luchtraketsysteem. Biden stelde maandag dat er meer hulp onderweg is.

Ook droneaanvallen op Moskou

Het is opmerkelijk dat Moskou dinsdagochtend ook melding maakt van droneaanvallen op de stad. Burgemeester Sergey Sobyanin zei dat de drones verschillende gebouwen licht hebben beschadigd. Twee mensen raakten gewond.

De gouverneur van de regio verklaarde dat acht drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. De Russische luchtafweer heeft "naar tevredenheid" gewerkt, zei president Vladimir Poetin. Maar de afweer wordt wel versterkt.

Volgens Poetin is de aanval een poging om Rusland bang te maken en te provoceren. Het was volgens hem een aanval op burgerdoelen. Rusland houdt Oekraïne verantwoordelijk voor de aanvallen, maar Kyiv ontkent dat. "We zijn verheugd vanwege het toenemende aantal aanvallen. Maar hier hebben wij niet direct iets mee te maken", zei de Oekraïense adviseur Mykhailo Podolyak.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei met de "hardst mogelijke maatregelen" te reageren.

De Verenigde Staten verzamelen nog steeds informatie over meldingen van drones die Moskou aanvallen, meldt persbureau Reuters. Moskou ligt op ruim 1.000 kilometer van Oekraïne en is zelden aangevallen sinds de oorlog begon in februari 2022.

Moskou verwacht grootschalig offensief

Moskou ziet een toename in de wapenleveringen van het Westen aan Oekraïne. Volgens de Russische defensieminister Sergei Shoigu zijn die wapens bedoeld voor een aanstaand "grootschalig offensief" door de Oekraïense troepen.

Moskou houdt de leveringen goed in de gaten en kijkt ook naar plekken waar de wapens Oekraïne binnenkomen. Shoigu zegt dat Rusland de aanleverroutes zal aanvallen als dat mogelijk is.

Volgens de defensieminister wordt Rusland vaker aangevallen, ook met westerse wapens. Deze maand zou de Russische luchtafweer 29 Britse langeafstandsraketten hebben onderschept van het type Storm Shadow. Maar Kyiv zegt de westerse wapens alleen te gebruiken om zich te verdedigen en nooit Russisch grondgebied aan te vallen.

WHO: Ruim duizend aanvallen op Oekraïense gezondheidszorg

Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland de Oekraïense gezondheidszorg zeker 1.004 keer aangevallen, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag. Dat is het grootste aantal geregistreerd door de organisatie in welk conflict dan ook.

Zeker 896 ziekenhuizen en dokterspraktijken zijn aangevallen. Verder zijn er 121 aanvallen op gezondheidstransporten geweest. 72 keer op het personeel en 17 aanvallen op magazijnen waarin ziekenhuismaterialen waren opgeslagen.

De aanvallen op medische locaties eisten de afgelopen vijftien maanden minstens 101 levens. Onder de overledenen zijn zowel gezondheidsmedewerkers als patiënten. Nog een veel groter aantal mensen raakte gewond, schrijft de WHO in een verklaring.

