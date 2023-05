Drones blijven neerregenen op Kyiv, ook mogelijke droneaanval op Moskou

De Oekraïense hoofdstad Kyiv was vannacht voor de derde nacht op rij het doelwit van Russische luchtaanvallen. Meer dan twintig drones zijn vernietigd, meldt het militaire bestuur in de stad. Het is opmerkelijk dat Moskou dinsdagochtend ook melding maakt van een droneaanval op de stad.

De Moskouse burgemeester Sergey Sobyanin zegt dat drones verschillende gebouwen licht hebben beschadigd. Niemand zou ernstig gewond zijn geraakt. De Russische gouverneur van de regio verklaarde eveneens dat drones op weg naar Moskou zijn neergehaald.

Persbureau Reuters kan de droneaanval niet verifiëren. BBC News kan dat tot op zekere hoogte wel: een correspondent van de Britse omroep zegt zeker twee forse explosies te hebben gevoeld. Zijn ruiten trilden ervan, vertelt hij. "Ook op sociale media gaat het veel over de explosies, de oorlog voelt ineens dichtbij", citeert BBC News.

Niemand heeft de droneaanval opgeëist. Moskou is sinds het begin van de oorlog zelden aangevallen, maar dit is het tweede incident in een maand tijd.

Begin mei meldde het Kremlin dat in Moskou twee drones zijn neergehaald. De Russen zeiden toen dat Kyiv de drones wilde gebruiken voor een aanslag op de Russische president Vladimir Poetin. Oekraïne heeft elke betrokkenheid bij dat incident ontkend.

De Russen hebben daarna de luchtaanvallen op Kyiv flink opgevoerd. De droneaanval van afgelopen nacht is het zeventiende nachtelijke bombardement van deze maand en het derde op rij. Het militaire bestuur in Kyiv spreekt van "een grote aanval" in verschillende golven. Het is niet duidelijk hoeveel drones Rusland in totaal heeft ingezet.

"Met deze voortdurende aanvallen probeert de vijand de burgers onder druk te zetten", zei Serhiy Popko, het hoofd van het militaire bestuur.

Biden en Rutte betuigen steun aan Kyiv

Premier Mark Rutte en de Amerikaanse president Joe Biden hebben naar aanleiding van de recente droneaanvallen steun betuigd aan Kyiv. Rutte belde kort met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky en sprak van "barbaarse luchtaanvallen".

Biden ziet de luchtaanvallen als een reden om "Oekraïne alles te blijven geven wat het land nodig heeft". De president suggereerde dat militaire hulp wordt voorbereid.