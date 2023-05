Overzicht Rusland raakt Oekraïense militaire doelwitten en panden in Kyiv

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland heeft militaire doelwitten in Oekraïne geraakt. Daarbij werden meerdere vliegtuigen beschadigd. Daarnaast wordt Kyiv bestookt door raketten die onderdeel zijn van een nieuwe Russische aanvalsgolf.

Rusland zei maandag dat zijn leger Oekraïense luchtmachtbases had geraakt tijdens nachtelijke aanvallen en dat Oekraïense troepen industriële faciliteiten in Rusland hadden beschoten. Beide partijen zochten daarbij de overhand in aanloop naar waarvan Kyiv hoopt dat het een beslissend tegenoffensief zal zijn.

Het Russische leger raakte bij een reeks aanvallen Oekraïense militaire doelwitten in de westelijke regio Khmelnytskyi. Het is niet duidelijk of het om meer dan één luchtbasis gaat.

De Oekraïense autoriteiten stelden dat er een landingsbaan moet worden hersteld en dat vijf vliegtuigen niet meer gebruikt kunnen worden. "Momenteel wordt er verder gewerkt aan het beheersen van branden in opslagfaciliteiten voor brandstof, smeermiddelen en munitie", zei de gouverneur van de regio.

Kyiv geteisterd door nieuwe Russische aanvalsgolf

Kyiv werd in de nacht van zondag op maandag voor de zestiende keer deze maand gebombardeerd. De meeste raketten werden volgens Oekraïne neergehaald.

Inwoners van Kyiv zochten hun toevlucht in schuilkelders en metrostations. Eén persoon kwam om het leven door vallende brokstukken. Meerdere mensen raakten gewond. Terwijl Rusland bezig is met een nieuwe aanvalsgolf, bereidt Oekraïne een nieuw offensief voor. Het leger is gewapend met nieuwe wapens uit het Westen.

"Met deze voortdurende aanvallen probeert de vijand de burgers in diepe psychologische spanning te houden", zegt Serhiy Popko, het hoofd van het militaire bestuur van de hoofdstad.

Oekraïne voert sancties in tegen Iran

Het Oekraïense parlement heeft sancties goedgekeurd tegen Iran. Dat land wordt ervan beschuldigd als bondgenoot van Moskou wapens te leveren.

De goedkeuring volgt op de Oekraïense beschuldiging dat Iraanse Shahed-drones zijn gebruikt bij de grootste droneaanval op Kyiv sinds het begin van de oorlog. De Oekraïense sancties moeten volgens het parlement leiden tot het volledige isolement van Iran.

De sancties omvatten een handelsverbod voor militaire goederen en goederen voor mogelijk militair gebruik aan Iran, en het opschorten van economische en financiële verplichtingen.

Oekraïne wil gedemilitariseerde zone aan Russische kant van de grens

Oekraïense autoriteiten willen dat er op Russisch grondgebied langs de grens met Oekraïne na de oorlog een gedemilitariseerde zone van 100 tot 120 kilometer komt.

De zone is nodig om Oekraïense regio's te beschermen tegen Russische aanvallen, schreef presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak op Twitter. "Deze naoorlogse regeling moet herhaling van agressie in de toekomst voorkomen en de veiligheid van burgers waarborgen."

Podolyak maakte zijn opmerkingen nadat de gouverneur van de Russische regio Belgorod, die grenst aan Oekraïne, op televisie had gevraagd om Oekraïense grensoverschrijdende beschietingen te stoppen.

Moskou zegt dat Oekraïne drone- en sabotageaanvallen op doelen in Rusland heeft opgevoerd terwijl het zich voorbereidt op het offensief. Maar Kyiv ontkent op doelen in Rusland te hebben geschoten en zegt dat de Russen de aanvallen zelf hebben uitgevoerd.

Oekraïners schuilen in metrostations in Kyiv tot de Russische aanvallen voorbij zijn. Foto: ANP/EPA

