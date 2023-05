Overzicht Russische kernwapens naar Belarus, geruchten over F-16's voor Oekraïne

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland is begonnen met de verplaatsing van kernwapens naar Belarus. Het is voor het eerst dat het land de wapens in het buitenland stalt sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Verder wil Nederland volgens bronnen enkele F-16's aan Oekraïne leveren.

Volgens de Belarussische president Alexander Lukashenko zijn de Russische kernwapens al onderweg naar zijn land. Dat zou in opdracht van de Russische president Vladimir Poetin zijn gebeurd, zei hij donderdag tegen verslaggevers. Eind maart maakte Poetin al bekend dat zijn land de wapens in Belarus wil stallen. De opslag daar zou op 1 juli klaar zijn.

Lukashenko wist donderdag niet te vertellen of er al wapens in zijn land zijn aangekomen, toen verslaggevers hem er in Moskou naar vroegen. "Mogelijk. Wanneer ik terugkom (in Belarus, red.), ga ik dat checken."

Bij de presentatie van de deal met Belarus zei Poetin dat het land geen controle krijgt over de nucleaire wapens. Belarus liet weten de kernwapens te gaan huisvesten, omdat het land zichzelf daarmee wil beschermen tegen het Westen.

Poetin ziet het niet als een probleem dat de wapens voor het eerst sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie elders neergezet worden, ondanks internationale zorgen. Dit omdat Rusland niet het enige land is dat dat doet. Zo liggen bijvoorbeeld Amerikaanse kernwapens in Nederland en België opgeslagen.

Verenigde Staten veroordelen verplaatsing

Rusland en Belarus stelden dat hun samenwerking niet in strijd is met het non-proliferatieverdrag uit 1970. Dat verdrag beperkt het bezit van kernwapens tot de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland en China. Er zijn ook nog andere landen met kernwapens, zoals Noord-Korea en India, maar die hebben het verdrag niet ondertekend.

De Verenigde Staten zeiden de plaatsing van de nucleaire wapens te veroordelen. Toch ziet het ministerie van Buitenlandse Zaken er volgens een woordvoerder geen aanwijzing in dat Rusland bezig is met de eventuele inzet van kernbommen. Poetin heeft daar wel mee gedreigd. Belarus grenst aan Rusland, Oekraïne en de NAVO-landen Polen, Letland en Litouwen.



Opnieuw Oekraïens ziekenhuis beschoten, twee doden en dertig gewonden

Rusland heeft vrijdag bij een raketaanval een ziekenhuis in de Oekraïense stad Dnipro geraakt. Daarbij kwam volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zeker één persoon om het leven. Later meldde gouverneur Serhiy Lysak nog een dode. Dertig anderen raakten gewond.

Sinds enkele weken worden Oekraïense steden weer dagelijks bestookt door de Russen. Dnipro ligt in het oosten van Oekraïne, niet ver van de frontlinie.

Het is niet de eerste keer dat medische gebouwen in Oekraïne worden geraakt door Russische raketten. Eerder werden onder meer een kraamkliniek in Mariupol en een ziekenhuis in Zaporizhzhia onder vuur genomen.

Het bombarderen van ziekenhuizen en andere medische faciliteiten is volgens de Verenigde Naties een oorlogsmisdaad.

Waarschijnlijk enkele Nederlandse F-16's naar Oekraïne

Nederland gaat waarschijnlijk enkele F-16's uit eigen voorraad aan Oekraïne leveren. Dat hebben anonieme bronnen vrijdag tegen persbureau Bloomberg gezegd.

Defensieminister Kajsa Ollongren zei vrijdag dat de levering waarschijnlijk is. Maar details over de hoeveelheid vliegtuigen en het moment van levering deelde ze niet. Wel benadrukte ze dat er nog een besluit genomen moet worden door de landen die samen optrekken. Nederland werkt op dit gebied nauw samen met Denemarken, België en het Verenigd Koninkrijk. Noorwegen, Polen en Portugal hebben zich inmiddels ook bij de alliantie aangesloten.

Nederland heeft momenteel 48 gevechtsvliegtuigen van dit type, waarvan er 24 in gebruik zijn. De andere helft staat ongebruikt in een hangar. De levering van de vliegtuigen zou plaats gaan vinden als Oekraïense piloten zijn opgeleid om erin te kunnen vliegen.

Die opleiding krijgen de militairen deze zomer, bleek donderdag. Nederland gaat de trainingen samen met Denemarken uitvoeren en de twee landen worden gesteund door de Verenigde Staten. Defensieminister Kajsa Ollongren heeft het voornemen bekendgemaakt na een overleg met de Oekraïne Defensie Contactgroep.



Oekraïene zegt 48 F-16's nodig te hebben voor 'bevrijding'

Alhoewel nog niet bekend is hoeveel F-16's Nederland gaat leveren en hoeveel er door andere landen aan Oekraïne worden gegeven, heeft het land er naar eigen zeggen 48 nodig.

"Vier squadrons F-16's (48 vliegtuigen) zijn precies wat we nodig hebben om ons land te bevrijden van de agressor", schreef het Oekraïense ministerie van Defensie vrijdag op Twitter. Een squadron is binnen de luchtmacht een aanduiding voor een eenheid met vliegtuigen en al het personeel dat daarbij hoort, inclusief commandant.

Mark Milley, de hoogste generaal binnen de Amerikaanse krijgsmacht, zei donderdag dat de F-16's hoe dan ook geen "magisch wapen" zullen zijn in de strijd van Oekraïne tegen Rusland.

Wagner trekt zich terug uit zwaarbevochten Bakhmut

De eerste huurlingen van de Wagner Group hebben zich teruggetrokken uit Bakhmut. Het huurlingenleger draagt de verantwoordelijkheid van de strijd om de stad over aan het Russische leger, zei Wagner-baas Yevgeny Prigozhin donderdag. Oekraïne heeft de hergroepering bevestigd.

Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie zijn de eerste Wagner-huurlingen vertrokken uit buitenwijken van de vernietigde stad. In het centrum van de stad zou Wagner donderdag nog wel aanwezig zijn.

Dat leek overeen te komen met uitspraken van Prigozhin. Volgens hem houden kleine groepen Wagner-militairen nog enkele posities in handen tot juni, waarna de terugtrekking wordt voltooid.

Poetin en Wagner zeiden vorige week dat Bakhmut is veroverd door de Russen. Volgens Kyiv is de strijd om de Oost-Oekraïense stad nog niet gestreden. Zelensky zei dat de stad niet is gevallen en dat er nog altijd gevochten wordt. "Het is een tragedie."