Russen beschieten weer Oekraïens ziekenhuis, zeker één dode en 15 gewonden

Rusland heeft vrijdag bij een nieuwe raketaanval een ziekenhuis in de Oekraïense stad Dnipro geraakt. Daarbij kwam volgens president Volodymyr Zelensky zeker één persoon om het leven. Ook raakten minstens vijftien mensen gewond.

Het is niet de eerste keer dat medische gebouwen in Oekraïne worden geraakt door Russische raketten. Eerder werden onder meer een kraamkliniek in Mariupol en een ziekenhuis in Zaporizhzhia onder vuur genomen.