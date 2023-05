Nederland wil in zomer beginnen met F-16-trainingen voor Oekraïners

Nederland werkt met Denemarken en de Verenigde Staten samen om nog deze zomer te beginnen met F-16-trainingen voor Oekraïense vliegers.

Ollongren is blij met de steun voor het trainen van Oekraïners, laat ze via Twitter weten. Nederland gaat die trainingen samen met Denemarken leiden. Er wordt al lang gesproken over F-16-trainingen voor Oekraïense vliegers. Over de precieze invulling ervan wordt nog overlegd in de contactgroep, zei Ollongrens Amerikaanse collega Lloyd Austin eerder.