Oekraïne erkent dat tegenoffensief is begonnen: 'Langs front van 1.500 kilometer'

Het langverwachte Oekraïense tegenoffensief in de strijd tegen de Russen is volgens Kyiv begonnen. Mykhailo Podolyak, adviseur van president Volodymyr Zelensky, zegt dat het offensief zelfs al dagen bezig is.

De uitspraken van Podolyak zijn opmerkelijk. Zelensky liet twee weken geleden nog weten dat de voorbereidingen voor het tegenoffensief meer tijd vergen. Hij zei dat Kyiv nog wacht op veel wapenleveranties. Dat terwijl de NAVO eind april nog meldde dat Oekraïne 98 procent van de beloofde NAVO-wapens had ontvangen.

Militair analisten weten niet zeker of het tegenoffensief daadwerkelijk van start is gegaan. In gesprek met internationale media houden meerdere deskundigen er rekening mee dat Kyiv alsnog wacht op meer wapens, zoals tanks.

De afgelopen week werd duidelijk dat het Oekraïense leger in de buurt van Bakhmut terreinwinst boekt. Maar Podolyak zegt op de Italiaanse televisie dat het offensief "geen losse gebeurtenis" is.

Volgens hem heeft het Oekraïense leger tientallen acties opgezet. "Het is een intensieve oorlog langs een frontlijn van 1.500 kilometer." Het leger zou in verschillende richtingen in de aanval zijn gegaan.

Podolyak herhaalt dat Kyiv niets wist van aanval op Russisch grondgebied

De adviseur van Zelensky meldde verder dat Oekraïne niet uit is op het veroveren van Russisch grondgebied. Kyiv heeft dus niets te maken met de onrust in Belgorod deze week, benadrukte hij.

Veel internationale analisten vinden het onwaarschijnlijk dat Oekraïne helemaal niets wist van de aanval op de Russische stad. Twee Russische milities die meevechten aan Oekraïense kant hebben die aanval geclaimd.

Volgens Podolyak laat de aanval in Belgorod zien dat Moskou niet eens in staat is zijn eigen land te verdedigen. "Dit zal leiden tot het einde van Poetin."