Wagner-huurlingen trekken zich terug uit Bakhmut, Rusland zet strijd voort

De eerste huurlingen van de Wagner Group trekken zich terug uit Bakhmut. Het huurlingenleger draagt de verantwoordelijkheid van de strijd om de stad over aan het Russische leger, zei Wagner-baas Yevgeny Prigozhin donderdag. Oekraïne heeft de hergroepering bevestigd.

Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie zijn de eerste Wagner-huurlingen vertrokken uit buitenwijken van de vernietigde stad. In het centrum van de stad zou Wagner nog wel aanwezig zijn.

Dat lijkt overeen te komen met uitspraken van Prigozhin. Volgens hem houden kleine groepen Wagner-militairen nog enkele posities in handen tot juni, waarna de terugtrekking wordt voltooid.

Oekraïense militairen in Bakhmut merkten de afgelopen dagen al dat Wagner een terugtrekking voorbereidde. "We hebben minder aanvallen hoeven afslaan, waarschijnlijk door de geplande hergroepering", zeggen legerleiders in het gebied.

Bakhmut is door de strijd vrijwel volledig vernietigd. Foto: Maxar Technologies

Prigozhin houdt vol dat Bakhmut is veroverd, Kyiv ontkent

Prigozhin meldde vorige week dat zijn troepen Bakhmut volledig hadden veroverd. De Russische president Vladimir Poetin nam die bewering later over.

De strijd om de stad is uitgelopen op een van de bloedigste van de oorlog in Oekraïne. Tienduizenden soldaten kwamen om het leven of raakten gewond.

Prigozhin zei woensdagavond dat zo'n twintigduizend huurlingen bij de strijd zijn omgekomen. Amerikaanse inlichtingendiensten hadden die cijfers eerder al naar buiten gebracht. De Verenigde Staten hielden ook rekening met 80.000 gewonde Russische soldaten.

Volgens Kyiv is de strijd om Bakhmut nog niet gestreden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat de stad niet is gevallen en dat er nog altijd gevochten wordt. "Het is een tragedie."

Zelensky op G7-top: 'Onze mannen zijn nog steeds in Bakhmut'

Wagner en Kremlin botsen steeds vaker

De uitspraken van Prigozhin over de verovering van Bakhmut moeten met een extra korrel zout genomen worden. De Wagner-baas dreigde al meermaals met de terugtrekking van zijn huurlingen uit Bakhmut omdat hij op ramkoers lag met de Russische legerleiding in Moskou. Door te stellen dat hij de stad heeft veroverd, biedt hij zichzelf de ideale uitweg.

In de afgelopen maanden brokkelde de relatie tussen het Kremlin en de Wagner Group af. Zo klaagde Prigozhin meermaals over een gebrek aan munitie. Hij beschuldigde het Kremlin van het saboteren van zijn troepen, wat zou leidden tot vele doden. Voordat Wagner de strijd om Bakhmut aanging, had Prigozhin ook al veel aan te merken op de Russische legerleiding.