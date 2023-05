Dit is wat we weten (en wat niet) over de aanval op het Russische Belgorod

Een kleine strijdmacht lanceerde gisteren een aanval op de Russische provincie Belgorod. Die is opgeëist door pro-Oekraïense Russische milities. Pijnlijk voor het Kremlin, dat niet in staat lijkt de grens effectief te bewaken. Oekraïne doet alsof het niets met de aanval te maken heeft, maar verkneukelt zich er wel over.

De aanval begon bij het piepkleine dorp Kozinka, pal aan de grens met Oekraïne, waar een grenspost werd overlopen. Over het verdere verloop van de aanval heerst meer onduidelijkheid. De meeste informatie komt uit Russische bronnen en is lastig op waarde te schatten.

Wat er ook precies aan de hand is in Belgorod, het zorgt voor een chaotisch mengsel van officiële informatie, geruchten en speculaties.

De plaatsen Belgorod is een Russische provincie (oblast).

is een Russische provincie (oblast). De hoofdstad daarvan heet ook Belgorod . Die heeft zo'n 340.000 inwoners, ligt 700 kilometer ten zuiden van Moskou...

. Die heeft zo'n 340.000 inwoners, ligt 700 kilometer ten zuiden van Moskou... … en slechts 70 kilometer ten noorden van Kharkiv , de op een na grootste stad van Oekraïne.

, de op een na grootste stad van Oekraïne. De aanval van maandag vond plaats in Grayvoronsky , een district ten westen van de stad Belgorod, direct aan de grens met Oekraïne.

, een district ten westen van de stad Belgorod, direct aan de grens met Oekraïne. De plaats aan het centrum van dat district heet Grayvoron.

Volgens Russische bronnen bestond de aanvalsgroep uit twee tanks, een pantserinfanterievoertuig en een tiental andere gepantserde voertuigen. Momenteel kan alleen onafhankelijk worden bevestigd dat er zeker één tank in het spel was bij de aanval op Kozinka.

De aanvallers zouden daarna zijn doorgestoten naar twee andere plaatsen, een paar kilometer verderop: de dorpjes Glotovo en Gora Podol. Het naastgelegen, iets grotere Grayvoron kwam volgens de lokale autoriteiten eveneens onder vuur te liggen.

Het Britse ministerie van Defensie meldt dat Rusland de inwoners van verschillende dorpen evacueert en extra troepen naar het gebied heeft gestuurd. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten werd een opslagplaats voor kernwapens in het district Grayvoronsky haastig leeggeruimd.

De gouverneur van Belgorod liet dinsdagochtend weten dat de "antiterreuroperatie" tegen de aanvallers nog in volle gang was. In de loop van de middag beweerde het Russische ministerie van Defensie dat de laatste aanvallers waren verdreven. Dat is nog niet onafhankelijk bevestigd.

Het Russische Vrijwilligerskorps (RDK) is de bekendste van de twee groeperingen die zeggen achter de aanval te zitten. De oprichter, bekend als Denis Nikitin, vocht vanaf 2014 in Oost-Oekraïne, als deel van het beruchte Azovbataljon. Hij geldt als een ultranationalist met neonazistische denkbeelden. Na de Russische invasie van vorig jaar richtte hij het RDK op. Dat bestaat vooral uit Russische vrijwilligers die anti-Poetin zijn.

Het RDK eiste in maart van dit jaar ook de verantwoordelijkheid op voor een aanval op Brjansk, een andere grensprovincie. De aard en omvang van dat incident is nooit helemaal duidelijk geworden.

Over de tweede groepering, het Vrijheid-van-Rusland-legioen (LSR) is minder bekend. Het zegt zelf ook voornamelijk uit Russen te bestaan en te worden geleid door gedeserteerde Russische militairen.

Oekraïne bewaart afstand van de aanval op Russisch grondgebied. De Oekraïense strijdkrachten waren er niet bij betrokken, zegt Kyiv. Dat is onder meer belangrijk omdat de westerse bondgenoten van Oekraïne niet willen dat de wapens die zij leveren worden gebruikt om doelen in Rusland zelf te bestoken. Dit uit angst voor verdere escalatie van de oorlog.

Een woordvoerder van de Oekraïense militaire inlichtingendienst liet weten dat het RDK en het LSR wel "deel uitmaken van de verdedigings- en veiligheidstroepen in Oekraïne", maar ze hun activiteiten in Rusland helemaal op eigen houtje uitvoeren, uit verzet tegen het bewind van Poetin.

Tegelijkertijd is het moeilijk voorstelbaar dat Kyiv niet op de hoogte was van de aanval, die vanaf Oekraïens grondgebied werd gelanceerd, of geen rol speelde bij de bewapening van het RDK en het LSR.

Oekraïne heeft baat bij de maatschappelijke angst en onrust die ontstaan wanneer Rusland de eigen grenzen niet goed lijkt te kunnen bewaken. Bovendien kunnen troepen die naar Belgorod of andere grensregio's worden gestuurd niet elders worden ingezet. Met een Oekraïens tegenoffensief op stapel kan dat voordelig uitpakken.

De Russische autoriteiten zetten de aanvallers juist weg als Oekraïense saboteurs, die worden gesteund door het Westen. Dat de twee gewapende groeperingen in kwestie vooral uit Russen bestaan, ligt politiek gevoelig voor het Kremlin. Dat schildert zichzelf voor een binnenlands publiek liever af als slachtoffer van 'Oekraïens terrorisme'.

Rusland beweert dat Oekraïne Belgorod aanviel om de aandacht af te leiden van de val van Bakhmut, die na een maandenlange strijd vrijwel volledig in Russische handen lijkt te zijn.

Oekraïne was altijd al dichtbij voor de inwoners van de provincie Belgorod, letterlijk en figuurlijk. Vanuit de hoofdstad rijd je in een half uur naar de Oekraïense grens. Voor 2014 was Kharkiv (toen zo'n 1,4 miljoen inwoners) de grote stad waar veel mensen uit Belgorod naartoe gingen voor uitjes of om te winkelen, voor werk, opleiding of relaties.

Na het uitbreken van de strijd in Oost-Oekraïne kwamen tienduizenden Oekraïners, op de vlucht voor het geweld, naar de Russische regio.

Belgorod is een belangrijk strategisch en logistiek knooppunt voor de Russische strijdkrachten. Ook wordt de regio gebruikt als lanceerplek voor raketaanvallen op Oekraïense steden, zowel vanaf de grond als vanuit de lucht.

De Russen beschuldigden Oekraïne in het verleden al van verschillende incidenten in de regio, zoals sabotage-aanvallen op olietanks, een spoorwegbrug en een munitiedepot. Volgens Russische functionarissen vinden er sinds de afgelopen weken steeds meer aanvallen plaats in Belgorod.

Belgorod kwam in april ook in het nieuws nadat een Russisch gevechtsvliegtuig de stad per ongeluk beschoot. Dat leidde tot een krater van 20 meter, schade aan voertuigen en gebouwen en de tijdelijke evacuatie van duizenden inwoners, vanwege een tweede explosief dat niet was ontploft.