Kyiv ontkent nog steeds dat Oekraïense strijdkrachten uit Bakhmut zijn verdreven

Oekraïne spreekt nog steeds tegen dat de stad Bakhmut volledig in Russische handen is gekomen. Volgens Kyiv heersen de Oekraïense strijdkrachten over het meest zuidwestelijke deel van de stad.

De Oekraïense strijdkrachten zouden zelfs enige vooruitgang boeken "op de noordelijke en zuidelijke flanken" van de stad. Dat schrijft de plaatsvervangend minister van Defensie Hanna Maliar op Telegram.

Maliar meldt daarnaast dat de gevechten in de stad zelf afnemen, maar nog steeds doorgaan. Oekraïne zou nog controle hebben over de snelweg die naar het zuidwesten van de stad leidt.

Wagner-baas Yevgeny Prigozhin claimde zaterdag dat zijn troepen de hele stad hadden veroverd. Eerder gaven de Russen voor het eerst toe zich terug te trekken rond de stad.

De Oekraïense president Volodomyr Zelensky leek zondag toe te geven dat Bakhmut verloren was. Hij zei dat de stad "alleen nog in onze harten is". Kort daarna ontkende hij de val van de stad alsnog.

De strijd om Bakhmut duurt al maanden. Het gevecht om de stad is uitgegroeid tot de bloedigste in de oorlog.