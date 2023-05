Russische anti-Poetingroepen claimen aanval in Russische grensregio Belgorod

Gewapende groepen hebben maandag aanvallen uitgevoerd in de Russische grensregio Belgorod. Rusland beweert dat een Oekraïense "sabotagegroep" verantwoordelijk is. Oekraïne ontkent, terwijl Russische oppositiegroepen de aanval juist opeisen.

Rusland stelt dat een groep van het Oekraïnse leger de grens met Rusland is overgestoken en verantwoordelijk was voor de onrust. Oekraïne ontkent dat het betrokken is bij de acties in Belgorod en wijst naar het Vrijheid van Rusland-legioen en het Russisch Vrijwilligerskorps (RVK). Die laatste twee groepen hebben de aanvallen zelf ook opgeëist.