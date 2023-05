Welles-nietesspel over inname van Bakhmut: dit is er aan de hand

Er kwamen afgelopen weekend tegenstrijdige berichten van het front in Oekraïne. De Russen claimen dat ze de stad Bakhmut na een maandenlange strijd hebben veroverd, maar volgens Oekraïne is dit klinkklare onzin. Vijf vragen over het welles-nietesspel tussen de twee landen.

Wat gebeurde er afgelopen weekend?

Huurlingenleger Wagner Group, dat namens Rusland in Oekraïne strijdt, zei zaterdag de Oost-Oekraïense stad Bakhmut te hebben veroverd. Daarmee zou er op papier eindelijk een winnaar zijn na een gevecht dat maanden heeft geduurd en duizenden slachtoffers heeft geëist.

Maar waar Rusland de vlag uithing en een staatsomroep van "missie voltooid" sprak, waren de Oekraïners het daar niet mee eens. "Bakhmut is niet veroverd door de Russen. Er is geen andere interpretatie mogelijk", zei president Volodymyr Zelensky zondag.

Wat klopt daarvan?

De een zegt dus het ene, terwijl de ander het tegenovergestelde zegt. De waarheid lijkt ergens in het midden te liggen. Volgens het Institute for the Study of War (ISW) bezet Rusland vrijwel de gehele stad. Oekraïne zou zich grotendeels hebben teruggetrokken, maar heeft nog een klein deel in handen.

Dit deel, in het zuidwestelijke puntje van de stad, ligt pal naast een belangrijke snelwegverbinding. Die snelweg, de T0504, wordt al maanden gebruikt om gewonden af te voeren en Oekraïense soldaten van voldoende voorraden te voorzien.

De woorden vanuit het Russische kamp lijken dus niet helemaal te kloppen, al staat buiten kijf dat de Russen vrijwel de hele stad hebben ingenomen.

Wat doet Oekraïne nu?

Dat Oekraïne zijn troepen grotendeels uit Bakhmut heeft teruggetrokken, betekent niet dat ze weg zijn. De strijdkrachten zetten de strijd vlak buiten de stad voort.

Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie rukken de troepen op aan de noord- en zuidkanten van de stad. Het doel is om de stad te omsingelen.

Door de stad en Russische militairen te omsingelen, kunnen de Oekraïners de aanvoerlijn afsnijden. Daarmee zou de bevoorrading van bijvoorbeeld kogels kunnen stilvallen. Ook kunnen gewonden dan niet vervoerd worden. "Zo kunnen wij de vijand vernietigingen", zei de Oekraïense viceminister Hanna Maliar (Defensie).

Oekraïense troepen nemen Russische troepen in Bakhmut onder vuur. Foto: AP

Wat maakt Bakhmut zo belangrijk?

Het belang van Bakhmut zit niet zozeer in het strategische. De stad zou volgens de Russen een opstapje zijn naar een verdere invasie van het Donetsbekken, maar militaire experts trekken dat strategische voordeel in twijfel.

Een verovering van de stad moet vooral gezien worden als een morele overwinning voor de Russen. Het zou voor het eerst sinds afgelopen zomer zijn dat de Russen een Oekraïense stad hebben veroverd. Een lichtpuntje voor ze dus, na maanden van tegenvallers voor de Russische strijdkrachten.

Hoe nu verder?

Nu de Russen Bakhmut vrijwel in handen hebben, is de volgende stap om de stad in handen te houden. Dat leidt tot moeilijke keuzes voor de Russen: versterk je bijvoorbeeld de verdediging van de stad door meer troepen hierheen te verplaatsen?

Zo'n keuze kan risico's met zich meebrengen. Het is inmiddels een publiek geheim dat de Oekraïners naar een omvangrijke tegenaanval toewerken. Als de Russen ervoor kiezen meer troepen naar Bakhmut te halen, dan haal je die elders weg. Dat zou de verdedigingslinie op een andere plek dus kunnen verzwakken.