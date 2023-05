Zelensky richt adviesraad op voor Oekraïens machtsherstel op de Krim

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaat een raad oprichten die advies moet geven over het herstel van de Oekraïense macht op de Krim. Dat kondigde hij donderdag aan tijdens een herdenking van deportaties op het schiereiland in 1944. De Krim is sinds 2014 in handen van Rusland.

"We bereiden ons voor op de herovering van de Krim", zei Zelensky. Hij ondertekende het regelement over de adviesraad die gaat over de re-integratie van de Krim en de havenstad Sebastopol.

Volgens Zelensky stellen steeds meer landen dat het onmogelijk is om de internationale vrede te herstellen zolang Rusland het schiereiland niet teruggeeft aan Oekraïne.

"Ik reken op de bevrijding van de Krim en haar volwaardige terugkeer bij de Oekraïense staat", zei de president tijdens een herdenking van massadeportaties in 1944.

Op 18 mei 1944 werden zo'n 200.000 Krim-Tartaren gedeporteerd. De Krim-Tartaren vormen een bevolkingsgroep van het schiereiland en verwant aan de Turken. De deportatie werd geleid door Sovjetdictator Josef Stalin.

Toen Rusland in 2014 het schiereiland annexeerde, werd volgens Zelensky opnieuw "alles wat vrij was op de Krim verwoest". De herovering van de Krim staat dan ook hoog op het prioriteitenlijstje, zeggen Oekraïense functionarissen.