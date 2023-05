'Ongekende' raketaanvallen afgeslagen boven Kyiv, wel slachtoffers in Odesa

Steden in heel Oekraïne zijn donderdagochtend opnieuw het doelwit geweest van Russische raketaanvallen, meldt Oekraïne. Vooral Kyiv wordt hevig beschoten. In de hoofdstad is op verschillende plekken brand uitgebroken, maar zijn geen slachtoffers gemeld. Dat is wel het geval in de zuidelijke havenstad Odesa.

"De reeks van luchtaanvallen op Kyiv, ongekend in kracht en hoeveelheid, blijft ook vandaag doorgaan", meldt Serhiy Popko. Hij is het hoofd van de strijdkrachten in en rond de Oekraïense hoofdstad.

Volgens Popko zijn alle raketten die Rusland donderdag heeft afgeschoten op Kyiv onderschept door de luchtafweersystemen. Er zijn geen slachtoffers gemeld in de hoofdstad. Wel is er op twee plekken in het oosten van de stad brand uitgebroken als gevolg van vallende brokstukken.

Burgemeester Vitali Klitschko van Kyiv bevestigde dat er ook bij de branden geen slachtoffers zijn gevallen.

Het luchtalarm ging donderdagochtend in heel Oekraïne af. Onder meer vanuit Vinnytsia, in het centrum van het land, en het westelijk gelegen Khmelnytskyi werden explosies gemeld.

In de zuidelijke havenstad Odesa werd iemand gedood nadat de Russen een fabriek hadden beschoten. Twee mensen raakten gewond, schreef de plaatstelijke militaire woordvoerder Serhiy Bratchuk op Telegram.

Een Russische kruisraket ligt in een achtertuin in Kyiv nadat Oekraïne het projectiel uit de lucht heeft geschoten. Foto: Reuters